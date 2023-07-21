Шаг вперед по «Шелковому пути»

Дистанцию главного ралли-рейда в России успешно завершили сразу два экипажа LADA Sport ROSNEFT.

Спустя год после дебюта рейдовой команды LADA Sport ROSNEFT на самом известном в России ралли-марафоне «Шелковый путь» на старт 13-го издания гонки вышли уже два экипажа. И оба спустя 10 дней суровых внедорожных испытаний проехали через финишную арку на Васильевском спуске в Москве во время торжественной церемонии официального закрытия ралли.

Уже во второй раз за рулем LADA по «Шелковому пути» проехал Дмитрий Воронов, штурманом которого, как и год назад, был Евгений Загороднюк. А вторую пару составили Евгений Суховенко, выступавший ранее за команду LADA Sport ROSNEFT в классическом ралли, и молодой штурман Егор Охотников.

Главное испытание лета

В нынешнем году, прежде чем появиться на Красной площади, участникам «Шелкового пути» предстояло за 10 дней преодолеть 5247 километров. Они были разбиты на девять этапов по 13 регионам России, включая 12 скоростных спецучастков протяженностью 2277 км. Стартовав в Казани 7 июля, гонщики проехали по Татарстану и Башкортостану, Челябинской и Оренбургской областям, после чего повернули на запад. И через Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую, Тульскую и Московскую области добрались до столицы.

13-е по счету издание ралли-рейда оказалось тяжелейшим испытанием для людей и техники, поскольку большую часть дистанции участники боролись не только с трассой, но и с аномальной жарой. В сочетании с пересеченной местностью, изобилующей ямами, жестким покрытием и массой бродов, нагрузки оказались запредельными. Не всем из гонщиков, решивших бросить вызов «Шелковому пути», удалось дойти до финиша.

Были сложности и у экипажей LADA Sport ROSNEFT, в прошлом году удачно дебютировавшей на главном марафоне страны. В зачете T2, где представлена команда, выступают почти серийные автомобили с минимальными доработками. Поэтому на первый план выходят мастерство спортсменов и надежность техники. Полностью избежать проблем не удалось, но при этом с поставленными задачами гонщики уверенно справились, а автомобиль проявил себя с лучшей стороны.

Стабильно в тройке

Год назад Воронов и Загороднюк ехали на LADA NIVA Legend. Теперь же на старт «Шелкового пути» вышли два новых внедорожника LADA Niva Sport T2. По итогам прошлогоднего марафона в конструкцию автомобиля были внесены существенные изменения, чтобы сделать машину легче, проходимее и быстрее.

Подготовку к ралли-рейду экипажи прошли, испытав технику в боевом режиме на этапе Кубка России в Ульяновской области и пройдя настройку на заводском полигоне АО «АВТОВАЗ» в Самарской. Впрочем, в реальности условия «Шелкового пути» оказались более суровыми, чем можно было ожидать. Тем не менее команда LADA Sport ROSNEFT сумела записать в актив три выигранных в зачете T2 спецучастка. А также обе «Нивы» стабильно финишировали в тройке сильнейших своего зачета почти на всех спецучастках.

— Мы рады, что мы на финише, — сказал уже в Москве Суховенко. — В этом году была необычная гонка. Обидно, что второй день «Шелкового пути» мы провели не очень хорошо, что помешало нам побороться за пьедестал. Но мы почти каждый день приезжали в тройке лидеров класса T2, и уже есть понимание, как ехать на этом автомобиле, какой темп выбирать — хочется вновь вернуться на ралли-марафон и уже с полным правом получить свой кубок.

Пока же экипаж под номером 226 занял пятое место в своем зачете. Воронов и Загороднюк были даже быстрее, но за счет большой пенализации, полученной на втором этапе, стали седьмыми в классе Т2. Но главное — обе машины смогли финишировать.

Взаимовыгодное сотрудничество

На дистанции гонщики показали не только мастерство пилотажа и навигации в непростых условиях, но и отлаженную командную работу, приходя на выручку друг другу. А механики LADA Sport ROSNEFT отлично справились со своими задачами по обслуживанию и ремонту техники, на протяжении всего «Шелкового пути» подготавливая пару LADA Niva Sport к приключениям нового гоночного дня.

— Учитывая штраф за поломку на спецучастке из Магнитогорска в Оренбург, мы не должны уже были прыгать выше головы, — отметил Воронов. — Нам надо было просто финишировать каждый день и надеяться, что эта тактика принесет дивиденды. С нашим отставанием вариантов было два — либо выигрывать каждый день и накапливать усталость техники, либо спокойно ехать, чтобы поберечь машину, и смотреть, что происходит. Выбрали второй вариант и завершили гонку в режиме боевых тестов, прикрывая наш второй экипаж.

Успехи команды LADA Sport ROSNEFT достигнуты при поддержке нефтяной компании «Роснефть», с 2015 года выступающей в роли генерального спонсора. Это сотрудничество является взаимовыгодным — благодаря ему рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, теперь доступны всем автомобилистам.

А рейдовая команда LADA Sport ROSNEFT по итогам второго выступления на «Шелковом пути» собрала бесценную информацию о новой версии внедорожника LADA Niva и будет совершенствовать машину к следующему изданию марафона. В многодневных гонках по бездорожью главная задача — финишировать. Но от планов вновь сделать культовую LADA Niva как минимум призером «Шелкового пути» команда не отказывается.