Грузовик чемпиона «Дакара» Каргинова перевернулся на «Шелковом пути»
Двукратный чемпион «Дакара» российский пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов перевернулся во время 5-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь».
Грузовик упал на бок практически на старте гонки. Помощь 48-летнему автогонщику оказал его партнер по команде Сергей Куприянов.
Победителем 5-го этапа «Шелкового пути» в зачете грузовиков стал белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Вторым финишировал «КАМАЗ-мастер» под управлением россиянина Дмитрия Сотникова. Третье место занял еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.
6-й этап ралли «Шелковый путь» состоится 10 июля в Ховде. Он станет кольцевым и пройдет по каменистому плато.
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