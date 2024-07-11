Гонщик Попов получил компрессионный перелом позвоночника на этапе «Шелкового пути»
Пилот команды URAL Motorsport Алексей Попов получил серьезную травму после аварии на ралли-рейде «Шелковый путь».
По информации РИА «Новости Спорт», спортсмен получил компрессионный перелом позвоночника на седьмом этапе гонки. Автомобиль влетел в яму через три километра после старта заезда.
Попов был отправлен в больницу, где врачи диагностировали ему компрессионный перелом второго позвонка. Спортсмену потребуется два месяца постельного режима.
Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.
Источник: РИА
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