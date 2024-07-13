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Сегодня, 11:51

Экипаж Карякина и Власюка выиграли 9-й этап «Шелкового пути» среди мотовездеходов

Руслан Минаев
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Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка на Can-Am стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» среди мотовездеходов.

Гонщики преодолели маршрут Алтай — Баянхонгор (Монголия), протяженностью 422 км, за 4 часа 7 минут 31 секунду.

Второе место занял Дмитрий Черкесов (отставание — 24.46). Третьим стал Роман Русинов (+37.24).

В воскресенье, 14 июля, состоится десятый этап маршрута.

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