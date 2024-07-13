Экипаж Карякина и Власюка выиграли 9-й этап «Шелкового пути» среди мотовездеходов
Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка на Can-Am стал победителем девятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» среди мотовездеходов.
Гонщики преодолели маршрут Алтай — Баянхонгор (Монголия), протяженностью 422 км, за 4 часа 7 минут 31 секунду.
Второе место занял Дмитрий Черкесов (отставание — 24.46). Третьим стал Роман Русинов (+37.24).
В воскресенье, 14 июля, состоится десятый этап маршрута.
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12 июл 2023 14:16
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