Экипаж Сотникова в пятый раз выиграл ралли «Шелковый путь»

Российский экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» победил в общем зачете грузовиков на ралли-марафоне «Шелковый путь». Это пятая победа Сотникова на турнире.

Сегодня, 15 июля, прошел заключительный этап гонки по маршруту Мандалгоби — Улан-Батор, спецучасток которого составил 323 км. В зачете грузовиков победителем стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова. Второе место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто». Третий — экипаж Сотникова (+4.09).

Экипаж Романа Русинова и Дмитрия Павлова на Can-Am выиграл ралли-марафон в зачете мотовездеходов.

Экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газели» впервые стал победителем ралли-марафона в зачете внедорожников в классе T1.