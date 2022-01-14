Тотальное превосходство «КАМАЗ-мастер» и другие итоги яркого «Дакара-2022»

Завершился новый сезон знаменитого ралли-марафона. Он был полон интриг, драмы и новых рекордов.

Каждый новый год для любителей автоспорта начинается с легендарного ралли «Дакар». На протяжении первых 14 дней 2022-го гонщики и штурманы самого известного марафона планеты не уставали восхищать своей выносливостью. «Дакар-2022» в лишний раз доказал, что действительно нет предела человеческой стойкости.

Нассер Аль-Аттия избежал ловушек Саудовской Аравии

Второй год подряд «Дакар» проходил на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия вновь принимала знаменитый ралли-марафон, однако на этот раз спортивный директор мероприятия Давид Кастера обещал маршрут с еще большим количеством навигационных ловушек и другими препятствиями. Француз не обманул: многие гонщики заблудились в дюнах аравийской пустыни, что вызвало недовольство у некоторых. Например, штурман российского гонщика в зачете внедорожников Дениса Кротова Константин Жильцов после первых дней гонки открыто критиковал организаторов: «Кастера перегнул палку капитально».

Тем не менее некоторым гонщикам все же покорились пески Ближнего Востока. В классе автомобилей на протяжении всего «Дакара-2022» никто не был в силах сместить с первой строчки Нассера Аль-Аттию. Катарец захватил лидерство с первого дня ралли, а по ходу марафона одержал две победы на спецучастках. Даже пятиминутный штраф за расстегнутые ремни безопасности не помешали Аль-Аттии в четвертый раз в карьере выиграть «Дакар». Вторым стал Себастьен Леб, который отстал от катарца почти на полчаса. Третьим же финишировал местный гонщик Язид Аль-Раджи.

Противоречивым марафон получился для чемпиона «Дакара-2009» Жинеля де Вильерса, который, несмотря на положительный тест на коронавирус за несколько дней до старта, сумел принять участие в гонке. Южноафриканец выиграл девятый этап, но во время первых спецучастков дважды сбил мотоциклистов и, не остановившись, поехал дальше. Судьи «наградили» де Вильерса пятичасовым штрафом, однако пилот Toyota Gazoo Racing сумел оспорить наказания. В итоге Жинель завершил «Дакар-2022» пятым.

Революционные гибридные автомобили «Ауди» отлично проявили себя в пустыне Саудовской Аравии, одержав три победы на этапах 2022 года. Карлос Сайнс-старший, Стефан Петерансель и Маттиас Экстрем каждый взяли по спецучастку «Дакара», но технические проблемы не позволили пилотам претендовать на большее. Лучшим из «Ауди» стал Экстрем, закончивший марафон на девятой строчке. Сайнс и победитель «Дакара-2021» Петерансель завершили гонку вне десятки.

На протяжении 13 из 14 дней ралли-марафона российский гонщик Владимир Васильев держался в восьмерке лидеров общего зачета внедорожников. Увы, на последнем этапе пилот VRT Team остановился и только спустя почти час сумел продолжить движение. Таким образом, из-за проблем на финише Васильев закончил «Дакар-2022» на десятой строчке.

Доминирование «КАМАЗ-мастер»

В классе грузовиков ожидаемо не было равных команде «КАМАЗ-мастер». Еще перед началом марафона российский коллектив из-за санкций потерял главного конкурента — белорусский «МАЗ». В итоге преимущество «КАМАЗов» в гонке было настолько велико, что первые четыре строчки зачета заняли именно отечественные грузовики, взяв 12 побед на 12 спецучастках. Из-за проблем на первых этапах двукратный победитель «Дакара» Андрей Каргинов выбыл из борьбы за первое место и закончил марафон четвертым. Третьим стал Антон Шибалов, а за победу боролись Эдуард Николаев и чемпион «Дакара-2021» Дмитрий Сотников.

Перед последним этапом претендентов на «Золотого бедуина» разделяло всего восемь минут, однако в команде не раз подчеркивали, что в коллективе ценят именно общий успех «КАМАЗ-мастер». Николаев в предпоследний день «Дакара» помог Сотникову выбраться из дюн, вполне вероятно, пожертвовав собственной победой. Таким образом, Дмитрий Сотников второй раз подряд выиграл ралли-марафон, а Эдуард Николаев отстал от лидера в итоге на десять минут. «КАМАЗ-мастер» вновь разгромил соперников, в 19-й раз победив в «Дакаре».

В зачете квадроциклов приятно удивил российский гонщик Александр Максимов. В своем дакаровском дебюте Максимов сумел выиграть шестой этап марафона и долгое время держался в тройке зачета. К сожалению, технические проблемы перед восьмым этапом привели к сходу россиянина. В квадроциклах почти с трехчасовым преимуществом выиграл француз Александр Жиру, а на подиуме расположились Франсиско Морено и Камиль Вишневски.

Драма на последних метрах

Одним из самых интригующих классов 44-го издания ралли-марафона был зачет мотоциклистов. Практически каждый день происходила смена лидера, а роковые сходы и неожиданные победы приводили к настоящим слезам. Так, например, чемпион «Дакара-2021» Кевин Бенавидес из-за технических проблем сложил полномочия за два этапа до финиша. А двукратный победитель «Гран-при» MotoGP Данило Петруччи во время первых дней «Дакара-2022» потерял паспорт, деньги и другие ценные вещи, но в итоге сумел победить на одном спецучастке марафона. Бенавидес и Петруччи не могли сдержать слез горечи и радости. Победителем же стал Сэм Сандерленд, опередив Пабло Кинтанилью и Маттиаса Валькнера.

В классе Т3 (доработанные мотовездеходы) победу взял Франсиско Лопес Контрадо, победив Себастьяна Эрикссона и Кристину Гутьеррес Эрреро. Однако главным героем этого класса стал молодой Сет Кинтеро, который в прошлом году поразил всех в своем дебюте. На этот раз ему удалось немыслимое: американец одержал 11 побед на спецучастках из 12 возможных. Есть новый рекорд! Технические проблемы на втором этапе сразу же выбили Кинтеро из борьбы за победу в общем зачете, но 19-летний Сет уже вписал свое имя в историю. Пилот MSK Rally Team Павел Лебедев показал отличный результат, закончив «Дакар-2022» на пятой строчке. А российская гонщица Мария Опарина завершила марафон на 31-м месте, но рассказала, что проехала 7000 км со сломанной рукой.

В классе Т4 (серийные багги) победитель определился в последний день. Им стал Остин Джонс, который на 12-м этапе буквально вырвал «Золотого бедуина» у Жерара Фарреса. Подиум замкнул литовский гонщик Рокас Бачюска. Россиянин Сергей Карякин на седьмом этапе попал в жесткую лобовую аварию с другим багги. Пилот и его штурман Антон Власюк не получили серьезных травм, но продолжить гонку не смогли из-за поломок машины.