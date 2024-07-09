Экипаж Вязовича стал победителем пятого этапа «Шелкового пути»
Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича выиграл 5-й этап ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Этап проходил по маршруту Кош-Агач — Ховд (Монголия). Вязович преодолел спецучасток в 295 км за 3 часа 7 минут 3 секунды. Вторым финишировал российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова (+2,12). Третьим стал еще один представитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев (+3,21).
6-й этап ралли «Шелковый путь» состоится 10 июля в Ховде. Он станет кольцевым и пройдет по каменистому плато.
Всего в рамках международного ралли-марафона запланировано 11 этапов, за которые участники должны преодолеть более 5200 километров (из них 2992 — скоростные участки).
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