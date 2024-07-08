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Сегодня, 15:10

Экипаж Сотникова выиграл четвертый этап «Шелкового пути»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова стал победителем четвертого этапа ралли-марафона «Шелковый путь».

Марафон в 164 км проходил по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач. Экипаж Сотникова финишировал за 1 час 37 минут 43 секунды. Вторым стал Богдан Каримов из «КАМАЗ-мастер» (+1,01). Третье место занял Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер, +1,45).

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» проходит по территории России и Монголии. Финиш запланирован в Улан-Баторе 15 июля. Общая дистанция гонки составит 5243 км, из которых 2992 км — скоростные участки. В гонку также включен марафонский этап, на котором экипажам запрещена помощь механиков — ремонтировать и обслуживать технику спортсменам надо будет самостоятельно.

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