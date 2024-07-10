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Сегодня, 11:52

Николаев одержал победу над шестом этапе «Шелкового пути»

Алина Савинова
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Российский экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» стал первым на 6-м этапе ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Россиянин преодолел кольцевой спецучасток протяженностью в 440 км в Ховде за 3 часа 38 минут 41 секунду. Второе место занял еще один российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова с отставанием в 2 минуты 35 секунд. Белорус Сергей Вязович из команды «МАЗ-Спортавто» финишировал третьим (+5 минут 10 секунд).

7-й этап «Шелкового пути» запланирован на 11 июля. Он пройдет по маршруту Ховд — Алтай, а длина спецучастка составит 385,15 км.

Всего в рамках международного ралли-марафона запланировано 11 этапов, за которые участники должны преодолеть более 5200 километров (из них 2992 — скоростные участки).

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