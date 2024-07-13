Экипаж Сотникова победил на 9-м этапе «Шелкового пути» среди грузовиков
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.
Маршрут Алтай — Баянхонгор (Монголия) протяженностью 422,69 км, команда прошла за 3 часа 42 минуты 17 секунд.
Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова, отстав от лидера на 4 минуты 15 секунд. Третьим финишировал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») с отставанием 11 минут 14 секунд.
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