Экипаж Сотникова победил на 9-м этапе «Шелкового пути» среди грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Маршрут Алтай — Баянхонгор (Монголия) протяженностью 422,69 км, команда прошла за 3 часа 42 минуты 17 секунд.

Второе место занял экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова, отстав от лидера на 4 минуты 15 секунд. Третьим финишировал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») с отставанием 11 минут 14 секунд.