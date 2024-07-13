Российская гонщица Нифонтова попала в серьезную аварию на девятом этапе «Шелкового пути»

Российская гонщица Анастасия Нифонтова попала в аварию на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Инцидент произошел во время девятого этапа по маршруту Алтай — Баянхонгор (Монголия).

Автомобиль спортсменки попал в промоину, получив серьезные повреждения, из-за которых она не смогла финишировать на спецучастке.