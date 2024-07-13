Российская гонщица Нифонтова попала в серьезную аварию на девятом этапе «Шелкового пути»
Российская гонщица Анастасия Нифонтова попала в аварию на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Инцидент произошел во время девятого этапа по маршруту Алтай — Баянхонгор (Монголия).
Автомобиль спортсменки попал в промоину, получив серьезные повреждения, из-за которых она не смогла финишировать на спецучастке.
Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.
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12 июл 2023 14:16
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