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Сегодня, 11:30

Российская гонщица Нифонтова попала в серьезную аварию на девятом этапе «Шелкового пути»

Виктория Кравченко
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Российская гонщица Анастасия Нифонтова попала в аварию на девятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Инцидент произошел во время девятого этапа по маршруту Алтай — Баянхонгор (Монголия).

Автомобиль спортсменки попал в промоину, получив серьезные повреждения, из-за которых она не смогла финишировать на спецучастке.

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.
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