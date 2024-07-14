Экипаж Николаева выиграл десятый этап «Шелкового пути» среди грузовиков

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Николаев преодолел маршрут Баянхонгор (Монголия) — Мандалгоби (Монголия), протяженностью 307,64 км, за 2 часа 23 минуты 9 секунд.

Второе место занял экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича, отстав от лидера на 56 секунд. Третьим финишировал экипаж Богдана Каримова из КАМАЗ-мастер с отставанием в 1 минуту 24 секунды.