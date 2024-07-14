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Сегодня, 13:28

Карякин стал победителем десятого этапа «Шелкового пути» в зачете мотовездеходов

Виктория Кравченко
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Экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка стал победителем 10-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов.

Россияне преодолели спецучасток длиной 307 км по маршруту Баянхонгор — Мандалгоби за 2 часа 45 минут 26 секунд. Вторым стал Дмитрий Черкесов, третьим — Роман Русинов.

«Шелковый путь» проходит по территории России и Монголии через Томск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби и Улан-Батор.
Сергей Карякин (автоспорт)
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