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«КАМАЗ-мастер» под управлением Сотникова выиграл «Шелковый путь» в зачете грузовиков

11:17
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Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

На заключительном этапе победил белорус Сергей Вязович на МАЗе (1 час 28 минут 14 секунд), Сотников уступил ему 1 минуту 15 секунд и стал третьим, второе место занял другой экипаж «КАМАЗ-мастера» — под управлением Антона Шибалова.

Итоговое время Сотникова — 6 часов 59 минут 53 секунды, Вязович стал вторым (+4.36), Шибалов — третьим (+5.37).

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Иван Шитик все материалы автора

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