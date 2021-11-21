Себастьен Ожье стал восьмикратным чемпионом мира по ралли

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье одержал победу в чемпионате мира по ралли 2021 года.

Себастьян выиграл заключительный этап сезона — «Ралли Монцы», опередив своего напарника по «Тойоте» и конкурента в борьбе за чемпионство Элфина Эванса.

Одье стал уже восьмикратным чемпионом мира по ралли. По этому показателю француз уступает лишь своему соотечественнику Себастьяну Лебу, который выигрывал WRC девять раз.