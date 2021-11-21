Себастьен Ожье стал восьмикратным чемпионом мира по ралли
16:12
Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье одержал победу в чемпионате мира по ралли 2021 года.
Себастьян выиграл заключительный этап сезона — «Ралли Монцы», опередив своего напарника по «Тойоте» и конкурента в борьбе за чемпионство Элфина Эванса.
Одье стал уже восьмикратным чемпионом мира по ралли. По этому показателю француз уступает лишь своему соотечественнику Себастьяну Лебу, который выигрывал WRC девять раз.
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