Максимов стал победителем «Шелкового пути»

Россиянин Александр Максимов (Yamaha) стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете квадроциклов.

На пятом этапе он показал результат 1 час 22 минуты 31 секунду на участке протяженностью 132 км.

Максимов опередил поляка Рафала Соника (Yamaha, 1:25.54), который был его единственным конкурентом.