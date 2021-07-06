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Максимов стал победителем «Шелкового пути»

10:32

Россиянин Александр Максимов (Yamaha) стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете квадроциклов.

На пятом этапе он показал результат 1 час 22 минуты 31 секунду на участке протяженностью 132 км.

Максимов опередил поляка Рафала Соника (Yamaha, 1:25.54), который был его единственным конкурентом.

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