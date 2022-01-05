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Пилоты «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на четвертом этапе «Дакара»

18:00

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением пилота Эдуарда Николаева занял первое место в зачете грузовиков на четвертом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Николаев проехал спецучасток в 465 км между Аль-Квайсума и Эр-Риядом за 4 часа 14 минут 46 секунд.

Вторым финишировал экипаж Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер»), уступивший победителю 3 минуты 35 секунд. Третьим стал Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»), который проиграл 5 минут 35 секунд.

В общем зачете лидирует Сотников (15 часов 2 минуты 53 секунды). Второе место занимает Николаев (+6.10). На третьей позиции располагается Шибалов (+25.05).

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Карен Саркисян все материалы автора
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