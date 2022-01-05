5 января завершился четвертый этап ралли «Дакар» 2022 года.

В зачете автомобилей победу одержал Нассер Аль-Аттия из Катара. Он показал результат — 3 часа 54 минуты 40 секунд.

Вторым стал Себастьен Леб (+0,25). Замкнул тройку Карлос Сайнс (+0,52). Язид Аль-Раджи показал лучшее время по итогам спецучастка, но получил штраф в две минуты.

Россиянин Владимир Васильев показал 11-й результат (+14,33).

В общем зачете лидирует Аль-Аттия. Его текущий результат — 13 часов 26 минут 2 секунды. Вторым идет француз Себастьен Леб с отставанием в 38 минут 5 секунд. Васильев в генеральной классификации на шестой позиции (+1:03.52).