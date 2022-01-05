Нассер Аль-Аттия выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете автомобилей, Васильев — 11-й
17:55
5 января завершился четвертый этап ралли «Дакар» 2022 года.
В зачете автомобилей победу одержал Нассер Аль-Аттия из Катара. Он показал результат — 3 часа 54 минуты 40 секунд.
Вторым стал Себастьен Леб (+0,25). Замкнул тройку Карлос Сайнс (+0,52). Язид Аль-Раджи показал лучшее время по итогам спецучастка, но получил штраф в две минуты.
Россиянин Владимир Васильев показал 11-й результат (+14,33).
В общем зачете лидирует Аль-Аттия. Его текущий результат — 13 часов 26 минут 2 секунды. Вторым идет француз Себастьен Леб с отставанием в 38 минут 5 секунд. Васильев в генеральной классификации на шестой позиции (+1:03.52).
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