Каргинов выиграл пятый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Завершился пятый этап ралли «Дакар» 2022 года.

Победу в зачете грузовиков одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Его экипаж преодолел дистанцию в 346 километров за 4 часа 1 минуту 2 секунды

Вторым стал Дмитрий Сотников (+4,25), третьим — Антон Шибалов (+6.47). Оба пилота также представляют «КАМАЗ-мастер».

Следующий этап пройдет 7 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 километра. Ралли «Дакар» 2022 года завершится 14 января.