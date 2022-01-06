Каргинов выиграл пятый этап «Дакара» в зачете грузовиков
15:20
Завершился пятый этап ралли «Дакар» 2022 года.
Победу в зачете грузовиков одержал российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Его экипаж преодолел дистанцию в 346 километров за 4 часа 1 минуту 2 секунды
Вторым стал Дмитрий Сотников (+4,25), третьим — Антон Шибалов (+6.47). Оба пилота также представляют «КАМАЗ-мастер».
Следующий этап пройдет 7 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 километра. Ралли «Дакар» 2022 года завершится 14 января.
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