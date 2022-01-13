Авто / мото
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 16:50

Экипаж Николаева выиграл одиннадцатый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Екатерина Савостина
Корреспондент

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на одиннадцатом этапе ралли-марафона «Дакар».

В тройку лучших по итогам этапа вошли еще два экипажа «КАМАЗ-мастера». Второй результат у Андрея Каргинова, а экипаж Дмитрия Сотникова стал третьим. Экипаж Антона Шибалова показал пятый результат.

Экипаж Дмитрия Сотникова лидирует после одиннадцати этапов «Дакара» в общем зачете грузовиков (39:54.53). Второе место занимает экипаж Эдуарда Николаева, уступающий лидеру 8 минут и 18 секунд, на третьей строчке — экипаж Антона Шибалова, отстающий от лидера на один час 4 минуты и 50 секунд. Четвертое место занимает еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова, проигрывающий лидеру 1 час 41 минуту и 34 секунды.

КАМАЗ-мастер
0
Читайте также
В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете автомобилей, Васильев занял 14-е место
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости