Экипаж Николаева выиграл одиннадцатый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на одиннадцатом этапе ралли-марафона «Дакар».

В тройку лучших по итогам этапа вошли еще два экипажа «КАМАЗ-мастера». Второй результат у Андрея Каргинова, а экипаж Дмитрия Сотникова стал третьим. Экипаж Антона Шибалова показал пятый результат.

Экипаж Дмитрия Сотникова лидирует после одиннадцати этапов «Дакара» в общем зачете грузовиков (39:54.53). Второе место занимает экипаж Эдуарда Николаева, уступающий лидеру 8 минут и 18 секунд, на третьей строчке — экипаж Антона Шибалова, отстающий от лидера на один час 4 минуты и 50 секунд. Четвертое место занимает еще один экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Андрея Каргинова, проигрывающий лидеру 1 час 41 минуту и 34 секунды.