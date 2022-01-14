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Сегодня, 10:05

Мотогонщик Сэм Сандерленд во второй раз выиграл ралли «Дакар»

Роман Шишов
Корреспондент

Британский мотогонщик Сэм Сандерленд стал победителем ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии.

Несмотря на победу на финальном этапе ралли чилийца Пабло Кинтанильи (Honda), Сандерленд (KTM) удержал свое преимущество в общем зачете.

Вторым на заключительном спецучастке протяженностью 164 км стал американец Рики Брабек. Тройку лучших замкнул чилиец Хосе Корнехо (+0.29).

В общем зачете Сандерленд занял первое место с результатом 38 часов 47 минут 30 секунд. Кинтанилья — второй (+3.27), третьим в общем зачете стал австралиец Маттиас Уокнер (+6.47).

Отметим, что Сандерленд побеждал на «Дакаре» в 2017 году.

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