Сайнс выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете автомобилей, Васильев занял 14-е место

13 января завершился 11-й этап ралли-марафона «Дакар». На этом этапе в зачете автомобилей победил Карлос Сайнс («Ауди»). Его результат — 3 часа 29 минут 32 секунды.

Вторым стал Себастьен Леб (Prodrive). Его отставание от лидера составило 2 минуты 21 секунду. Замкнул тройку Лусио Альварес («Тойота») — +3.10. Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) на 14-м месте (+16.55).

В общем зачете лидирует катарец Нассер Аль-Аттия («Ауди») (36:49.51), который стал восьмым на 11-м этапе. Вторым идет француз Себатьян Леб (Prodrive). В генеральной классификации он уступает лидеру 28 минут 19 секунд. Васильев на седьмом месте — +01.59.49.