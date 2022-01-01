Победитель пролога в зачете грузовиков из команды «КАМАЗ-мастер», пятикратный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев поделился впечалениями от старта ралли-марафона.

«Пролог был отличным. Спасибо организаторам, что предоставили возможность вкатиться участникам. Сегодня были первые дюны, так скажем, преодоление дюн, и было необычно спускать давление до одной атмосферы. Видели впереди идущего соперника из команды де Роя: увидели цель и, конечно же, старались догнать», — сказал Николаев ТАСС.

«Было интересно: прыжки, полеты. Трасса такая интересная, переходящая в камешки, большие и небольшие дюнки, и на финише шла такая интересная и песчаная дорога. Организаторы специально сделали на поворотах точки, чтобы участники не подрезали, но, слава богу, нам удалось четко следовать маршруту. Штурман справился отлично со своей задачей», — добавил он.

Первые четыре места в зачете грузовиков заняли машины «Камаз-мастер». Николаев показал результат 13 минут 1 секунда. Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова. Тройку лидеров замкнул экипаж Андрея Каргинова. Экипаж Антона Шибалова пришел к финишу четвертым.