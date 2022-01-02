Чемпион «Дакара» подарил машину пилоту, который отдал свой автомобиль напарнику, лишившемуся своей из-за пожара

Трехкратный чемпион «Дакара» в категории внедорожников Нассер Аль-Аттия помог гонщику команды Rebellion Роману Дюма.

Ранее Дюма отдал свою машину партнеру по команде и владельцу Rebellion Александру Пеши, чей автомобиль сгорел на тестах 31 декабря. Изначально Дюма планировал приехать на гонку в качестве менеджера команды, но Аль-Аттия поделился с ним багги, который купил для своего музея.

Роман Дюма в автомобиле, подаренном Нассером Аль-Аттией. Фото Twitter

Ралли «Дакар» проходит с 1 по 14 января в Саудовской Аравии.