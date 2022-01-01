Экипаж россиянина Николаева выиграл пролог ралли «Дакар»
16:15
Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место в прологе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовых машин.
Первые четыре места заняли представители российский команды.
Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова. Тройку лидеров замкнул экипаж Андрея Каргинова. Экипаж Антона Шибалова пришел к финишу четвертым.
Первый этап ралли-марафона состоится 2 января, протяженность спецучастка составит 333 км.
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