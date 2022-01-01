Авто / мото
Ралли
Новости Формула-1 Автоспорт Мотоспорт
Новости   //    Авто-мото   //    Ралли

Экипаж россиянина Николаева выиграл пролог ралли «Дакар»

16:15
Теги:

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» занял первое место в прологе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовых машин.

Первые четыре места заняли представители российский команды.

Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова. Тройку лидеров замкнул экипаж Андрея Каргинова. Экипаж Антона Шибалова пришел к финишу четвертым.

Первый этап ралли-марафона состоится 2 января, протяженность спецучастка составит 333 км.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь: теперь он №1 по голам в большинстве
Главный тренер молодежной сборной России объяснил снятие хоккеистов с рейса
0
Реклама