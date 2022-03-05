История Мазепина в «Хаас» завершена. Никита больше не пилот «Формулы-1»

Американская команда в одностороннем порядке расторгла соглашение с российским пилотом.

В будущем сезоне «Формуле-1» не будет пилотов из России. Это стало ясно после того, как команда «Хаас» официально объявила о расторжении контракта с российским пилотом Никитой Мазепиным. Расставание стало неизбежным после того, как американский коллектив по политическим причинам был вынужден отказаться от сотрудничества со спонсорами из России, которые в том числе финансировали выступление Мазепина в королевской серии.

Давление извне

«Хаас» принял решение о немедленном прекращении сотрудничества с титульным партнером «Уралкалием» и гонщиком Никитой Мазепиным», — говорится в сообщении американской команды, которая в прошлом сезоне не сумела набрать ни одного очка в Кубке Конструкторов и финишировала на последнем месте в этой номинации. Резервным пилотом «Хаас» является бразилец Пьетро Фиттипальди. Но очевидно, что для «Хаас» сейчас предпочтительнее не вариант с этим ставленником «Феррари», а срочное привлечение гонщика с богатыми инвесторами, которые могли бы закрыть брешь в бюджете, образовавшуюся из-за разрыва с ключевым финансовым партнером — российской компанией «Уралкалий», принадлежащей Дмитрию Мазепину, отцу Никиты.

О том, что расставание «Хааса» с «Уралкалием» и Мазепиным неизбежно, стало понятно на прошлой неделе, когда команда во время тестов в Барселоне приняла решение убрать логотипы российской компании и отказаться от ливреи машины в цветах российского флага, которую использовала в прошлом чемпионате, несмотря на антидопинговые санкции ВАДА. Формального запрета на выступление российских пилотов под нейтральными флагами, как и на российских спонсоров, в автогонках нет, но в американской команде посчитали это слишком высокими политическими рисками.

— Обидно за Никиту. Что он тут может поделать? — прокомментировал ситуацию в эфире немецкого Sky Sport бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер. — Ситуация сложная, но расставание — единственный правильный вариант на данный момент. В спортивном плане это не такое уж и плохое решение для «Хаас». Есть два фактора: первый — это давление извне, а другой — тот факт, что «Хаас» — американская команда.

Четвертый россиянин в «Ф-1»

— Я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с «Формулой-1», — написал Мазепин в Instagram. — Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, так же как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, — были полностью проигнорированы и не последовало никаких встречных шагов. Я очень благодарен всем, кто стремился к пониманию и выражал поддержку. Я невероятно ценю время, проведенное в «Формуле-1», и искренне надеюсь, что мы все снова сможем быть вместе в лучшие времена. Мне будет что еще сказать вам в ближайшее время.

Мазепин прошел в «Формулу-1» в прошлом сезоне и стал в королевской серии четвертым боевым пилотом из России — после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина. В 2021-м Никита принял участие во всех 22 «Гран-при», но неконкурентоспособность машины «Хаас» позволяла россиянину бороться разве что со своим напарником Миком Шумахером (сыном великого Михаэля и племянником Ральфа Шумахера). Лучшим результатом 23-летнего россиянина стал финиш на 14-м месте на «Гран-при Азербайджана». При этом Никите часто приходилось противостоять не только техническим проблемам, но и негативному отношению к себе со стороны некоторых болельщиков и даже отдельных коллег.

Так получилось, что еще со времени выступления в младших сериях (в 2019 и 2020 годах Мазепин гонялся в «Формуле-2», а до этого — GP3) у Никиты сложилась определенная репутация. Многие завидовали финансовым возможностям его отца и критиковали эмоциональный стиль вождения россиянина. Несмотря на это, Мазепин уверенно поднимался по гоночной иерархии, и его спортивные успехи не были напрямую связаны с деньгами его отца. Но как только Никита оказался в «Формуле-1», любая его ошибка стала рассматриваться под микроскопом. То, что легко простили бы любому другому дебютанту, предъявлялось Никите в обвинительном ключе. Тем не менее Мазепин держался.

Бесценный опыт

— Понимаю, что я еще новичок в мире «Ф-1». Рад возможности выступать в этом чемпионате и не имею права жаловаться, — говорил российский пилот в интервью «СЭ». — Команда начала меняться в ходе сезона, а новому человеку трудно моментально влиться в рабочую среду, что сказывалось на работе. Но для меня важно, чем бы я ни занимался, быть одним из лучших. Меня так воспитали. Или хотя бы быть уверенным, что, несмотря на неудачу, я сделал все, что было в моих силах. Иначе не стоит тратить на это время. Каждый сам должен достичь успеха.

— Рад, что меня можно назвать нескучным гонщиком, — комментировал Мазепин свой опыт в «Формуле-1». — Я получаю бесценный опыт, много работаю над собой, много взаимодействую со своей командой. Не только на трассе, но и за ее пределами. Командная работа в нашем виде спорта — это, пожалуй, самое важное. Только всем вместе можно добиться успеха.

Увы, теперь опыт Никиты, который он, безусловно, получил в прошлом году, не поможет «Хаасу». Впрочем, среди наших автогонщиков не один Мазепин сейчас в подвешенном состоянии. В «Формуле-3» заявлен Александр Смоляр, в женском чемпионате W Series — Ирина Сидоркова. И это только те, кто теоретически может выступить в рамках уик-эндов «Формулы-1». А ведь наши люди есть еще в других «Формулах», чемпионате WEC, кузовных кольцевых и раллийных сериях. Правда, большинство этих соревнований начинаются ближе к маю, так что время для урегулирования всех нюансов еще есть.