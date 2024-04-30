«Гран-при Турции» может вернуться в календарь «Формулы-1» через два года

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна снова может принять этап «Формулы-1». По его словам, это произойдет в 2026 году.

Последний раз «Гран-при Турции» в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам проходил в сезоне-2021.

«Тендер на управление трассой «Формулы-1» в Стамбуле прошел в начале апреля и завершился успешно. Теперь мы перешли ко второму этапу. Прежний арендатор должен освободить место и передать его компании, победившей в торгах. После этого в быстром режиме пройдет процесс заключения соглашения на проведение «Гран-при» в Стамбуле с 2026 года», — цитирует Эрсоя Milliyet.

Отмечается, что тендер на аренду и контроль объекта «Истанбул Парк», в который входит гоночная трасса, прошел 2 апреля. Его выиграла компания Can Bilim Egitim Kurumlar A.S., партнером которой является глава правления турецкого отделения компании «Пирелли» Ляле Джандер.

Впервые этап в Турции в рамках «Формулы-1» состоялся в 2005 году. В 2021 году он проводился с 8 по 10 октября. Победу в гонке одержал Валттери Боттас на «Мерседес», вторым стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл», третьим — Серхио Перес. Дистанция составила 309,604 км.