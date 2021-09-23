Российский пилот не намерен допускать ошибки при своей публике.

В четверг «Хаас» подтвердил, что состав пилотов в лице Никиты Мазепина и Мика Шумахера сохранится на 2022 год. Новость довольно условная. Еще в декабре прошлого года руководитель американской команды Гюнтер Штайнер говорил, что с обоими пилотами заключены долгосрочные контракты, а текущий сезон — время проб и ошибок немодернизированной машины. Все в «Хаас» давно настраиваются на следующий сезон, но лично для Мазепина важно достойно выступить на домашнем этапе. Об этом он рассказал «СЭ».

Опыт 14 этапов

Рад, что меня можно назвать нескучным гонщиком. Я получаю бесценный опыт, много работаю над собой, много взаимодействую со своей командой. Не только на трассе, но за ее пределами. Командная работа в нашем виде спорта — это, пожалуй, самое важное. Только всем вместе можно добиться успеха. Понимаю, что я еще новичок в мире «Ф-1». Например, Кими Райкконен стал чемпионом мира, когда я только начал ходить в школу.

О возможном дожде в воскресенье

Мы не знаем, какая будет погода в день гонки. Прогноз постоянно меняется, но нельзя исключать, что условия будут даже хуже, чем в Бельгии. А учитывая особенность трассы, можно ждать неожиданностей. Но я к этому готов. Надеюсь, что не допущу ошибок при своей публике.

О трассе «Сочи Автодром»

Помню, как для всех российских болельщиков было важно, что у нас появился свой этап «Формулы-1». Впервые я приехал сюда как гонщик в 2015 году. Это был мой первый сезон в «Формуле-Рено» после картинга. После этого я приезжал соревноваться в Сочи каждый год, проводил здесь удачные гонки. В том числе был на подиуме в «Формуле-2» в прошлом сезоне. Я хорошо знаю трассу, ее особенности, знаю, в каком направлении будет дуть ветер на главной прямой. Это важно.

0 фаворитах этапа

Не сомневаюсь, что в Сочи все увидят очередное яркое противостояние Макса и Льюиса. Плюс все мы видели, какой роскошный уикенд получился у «Макларена» в Монце. Думаю, что Риккардо и Норрис на волне успеха, с дополнительной мотивацией, будут близки к подиуму.

О дизайне шлема

В прошлом году у меня на шлеме были изображены работы нашего великого художника конструктивиста Александра Родченко. В этот раз я решил отдать должное нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые отстаивали честь страны на Играх в Токио. Внимательно следил за обоими ивентами и был удивлен — настолько россияне мужественно и круто провели свои старты. Без флага и гимна. Поэтому на шлеме есть имена и фамилии всех российских призеров Олимпиады и Паралимпиады. Также на нем изображен логотип проекта «Доброшрифт» — очень известного в России. Он направлен на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам детей с ДЦП. Очень хочу помочь этому проекту.

Шлем Никиты Мазепина на Гран-при России.

На нем нанесены все призёры олимпиады и Паралимпиады в Токио pic.twitter.com/5TJ4o7oYTG — Andrey Kartashov (@LeDr0n) September 23, 2021

О вере в «Хаас»

Не хочу повторяться, почему мы находимся там, где находимся. Наш руководитель Гюнтер Штайнер не раз об этом говорил. Если у машины не было скорости в прошлом году, то надо пойти против течения. Чтобы в какой-то момент значительно прибавить и создать команду, способную бороться за очковую зону. Сейчас мы проигрываем примерно по 3 секунды на круге лидерам. Это очень много. Важно понимать, что «Формула-1» — это не только чемпионат гонщиков. Это в первую очередь чемпионат конструкторов, гениальных инженеров и машин. В этом году у нас самая слабая команда, но я верю, что в следующем сезоне мы станем сильнее.

О понимании, что взять очки на домашнем этапе практически нереально

Для меня это не сюрприз. Я знал, с какой командой подписываю контракт в прошлом году. Мы не делаем апгрейды, и поэтому наше отставание от конкурентов растет с каждым этапом. Но я уверен, что это моя не последняя гонка в Сочи как пилота «Формулы-1». Еще постараюсь порадовать наших болельщиков.

О съемках документального сериала Netflix

Мне приятно участвовать в этом проекте. Коллеги из Netflix — талантливые профессионалы, которые делают качественный контент, популяризуют мой вид спорта. Показывают людям со всего мира, что происходит за кулисами «Формулы-1». Мы провели вместе три дня в Москве. Я показывал им свой университет, мы вместе ходили на тренировку на картах, также ездили за город и катались на багги. Надеюсь, будет интересный эпизод.

О личной жизни

Она не такая активная, как у многих людей вне спорта. У нас 23 гонки, растянутые на восемь месяцев. Это означает, что вся твоя жизнь состоит из перелетов и постоянных тренировок. Так что на данный момент сил на отношения не остается. Но мне всего 22 года, еще будет время, чтобы наверстать упущенное после окончания всех важных дел в спорте.

Каково быть из обеспеченной семьи и заставлять себя постоянно тренироваться

Не так трудно. В автоспорте меня окружают ребята, которые в большинстве случаев родились в обеспеченных семьях. Это ставит тебя на одну ступень с ними. Плюс для меня важно, чем бы я ни занимался, быть одним из лучших. Меня так воспитали. Или хотя бы быть уверенным, что, несмотря на неудачу, я сделал все, что было в моих силах. Иначе не стоит тратить на это время. Каждый сам должен достичь успеха. У меня никогда не возникало чувства удовлетворенности от успехов отца. У меня своя жизнь, у него своя.