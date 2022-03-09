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«Получил больше 10 тысяч сообщений со словами поддержки из России». Мазепин — о скандальном уходе из «Хаас» и новом предназначении

Российский пилот Мазепин после ухода из «Хаас» возглавит фонд поддержки спортсменов
Тимур Ганеев
Корреспондент
Никита Мазепин.
Фото Global Look Press
После ухода из «Ф-1» российский пилот намерен сосредоточиться на поддержке спортсменов, которые остались без работы из-за паспорта.

Российский гонщик Никита Мазепин возглавит фонд поддержки спортсменов, пострадавших из-за политики международных федераций. При поддержке «Уралкалия» фонд будет готов помочь им найти работу, обеспечивающую достойный доход, поскольку многие из этих спортсменов рассчитывают на спонсорскую поддержку, с которой в нынешней ситуации могут быть вопросы. Плюс будет оказана юридическая поддержка в тех случаях, когда спортсмены захотят оспорить свой статус, а также планируется психологическая помощь, которая поможет справиться с чувством пустоты из-за того, что их отстранили от привычных стартов. «Фонд начнет работу с паралимпийской сборной России, которая не смогла стартовать на Играх-2022 в Пекине», — заявил Никита Мазепин.

Бывший пилот королевской серии намерен сосредоточиться на работе фонда и не будет выступать в других автогоночных чемпионатах. Также российский пилот объяснил свою позицию в вопросе прекращения отношений с американской командой «Хаас», раскрыл имена пилотов «Формулы-1», поддержавших его, и высказал свое отношение к экс-партнеру по команде Мику Шумахеру. «СЭ» приводит высказывания Никиты на пресс-конференции для российских СМИ.

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О поведении боссов «Хаас»

Я планировал и намеревался выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального спортсмена. Именно такое разрешение изначально дала международная федерация (FIA) — и я бы без каких-либо проблем согласился на эти условия. Но буквально за ночь до того, как мой контракт был разорван, от ФИА пришло дополнительное письмо. И мы как раз занимались изучением этого документа, потому что условий в нем было очень много. А на следующее утро я получил извещение о разрыве контракта.

У меня даже не было времени на то, чтобы принять или не принять условия новой декларации FIA, меня просто уволили. И узнал я об этом в тот же самый момент, когда был выпущен официальный пресс-релиз. Знаете, я еще довольно молод, мне 23 года — так что к такому я не был готов. Не было ни одного намека на то, что это случится, никто не обратился ко мне со словами поддержки. Не уделили даже 15 минут, чтобы прояснить ситуацию и заранее уведомить меня о своем решении. Я узнал о своем увольнении одновременно со всеми остальными. Хотя никаких юридических оснований у «Хаас» на это не было.

О последнем разговоре с Гюнтером Штайнером

Я не общался с руководителем «Хаас» Гюнтером Штайнером с того момента, как мы провели последний день тестов в Барселоне. Гюнтер не предоставил мне никакой информации о том, какое решение собирается принять команда. За исключением информации, которую он сообщал моему менеджеру вплоть до 4 марта (что российский пилот остается в «Хаас» в нейтральном статусе. — Прим. «СЭ»). А потом вышел пресс-релиз, я прочитал его и узнал, что мой контракт разорван. После этого с Гюнтером я не общался.

Что бы я хотел сказать Гюнтеру сейчас? В России не принято говорить за спиной. Со мной не беседовали, хотя я не сделал ничего плохого. Если они выразят желание пообщаться, то я скажу им все лично.

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Об обращении в комиссию «Ф-1» по выполнению контрактных обязательств

Что касается этого вопроса, то мы изучим варианты и потом примем решение о том, что делать дальше. Одно могу сказать наверняка — в будущем я не намерен возвращаться в команду, где меня не хотят видеть, где мне не рады. «Ф-1» — опасный вид спорта, надо доверять своей команде на 100 процентов. К «Хаас» у меня доверия нет. При этом я абсолютно не считаю «Формулу» закрытой главой для меня. Собираюсь оставаться в форме и буду готовым использовать возможности, если они появятся. Пока я нацелен только на выступление в королевской серии.

О поддержке пилотов

После разрыва контракта несколько гонщиков «Формулы-1» поддержали меня, отправив личные сообщения. Это были Серхио Перес, Валттери Боттас, Карлос Сайнс и Джордж Расселл. Они выразили слова поддержки, когда узнали, что я лишился места в «Формуле-1». Никакой политики, люди просто посочувствовали мне на личном уровне. Со многими из них я знаком с 15 лет.

В целом я благодарен всем, кто меня поддержал в этот непростой момент карьеры. Кто понял, насколько мне тяжело расставаться со своей мечтой, к которой я шел всю сознательную жизнь. Я получил больше 10 тысяч сообщений со словами поддержки из России. Это очень важно для меня.

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О Мике Шумахере

Как я отнесся к информации, что мой уход из команды был спровоцирован спонсором моего партнера по команде? Я не так долго в «Формуле-1», но и не так мало, чтобы доверять слухам. Что касается Мика, то он не выразил мне никакой поддержки. Могу лишь сказать, что каждый показывает свое истинное лицо в сложных ситуациях.

О разногласиях с Миком и руководством команды в сезоне-2021

Я как молодой пилот не был готов, что окажусь в ситуации, когда одно шасси — прошлогоднее — прошло 22 «Гран-при» плюс тесты и так далее, а второе — совершенно новое. Конечно, кто-то спросит: «Какая разница, быть 19-м или 20-м, зачем команде тратить деньги?» Но я многим жертвовал на пути к «Ф-1» и хотел добиваться максимально возможного результата, это было важно. Я не поднимал вопроса об уходе, но трения были. Так или иначе, я завершил сезон на высоте. Мы хорошо поговорили и были нацелены на борьбу в 2022 году.

О Пьетро Фиттипальди

Я не знаю, кто получит мое место в «Хаас». Возможно, вы знаете больше. Но, кто бы ни пришел в команду, надеюсь, что он получит конкурентную и безопасную машину, над которой мы активно работали в межсезонье. По себе знаю, что новичку очень сложно в «Формуле-1». Как с точки зрения физики, так и психологии. Так что пожелаю своему преемнику только удачи. Он совершенно ни при чем в истории с моим увольнением.

О поддержке отца

Отец поддержал меня в этой сложной ситуации. В своей жизни я достиг всего благодаря ему. Он всегда был рядом, уделял много времени, помогал своим опытом, потому что у него была непростая жизнь. Я не уверен, что ментально бы справился с ситуацией без его помощи. Он направил мои страдания в конструктивное русло. Так что с помощью нашего фонда постараюсь сделать мир более дружелюбным и безопасным для других спортсменов. Постараемся оказать всем максимальную поддержку.

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