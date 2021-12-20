Ральф Шумахер оскорбляет Мазепина. В чем смысл атак на россиянина?

Новая порция хейта от бывшего пилота «Уильямс» и брата великого Михаэля.

Сезон в «Формуле-1» закончился неделю назад, но новостей вокруг «Королевских гонок» хоть отбавляй. У FIA появился новый президент — многолетнего босса Жана Тодта сменил бывший раллист из ОАЭ Мохаммед бен Сулайем; Льюису Хэмилтону присвоен рыцарский титул на церемонии в Виндзорском замке (а сам Хэм отказался приезжать на церемонию FIA); после разбирательств в конце «Гран-при Абу-Даби» решено, что в следующем сезоне руководители команд не смогут напрямую общаться с гоночным директором FIA Майклом Маси; новый чемпион мира Макс Ферстаппен близок к продлению контракта с «Ред Булл», который заканчивается в конце 2023 года; заинтересованы в продлении своего пилота и в «Феррари». Речь про Карлоса Сайнса (действующее соглашение — до конца 2022 года), а вот Шарль Леклер может покинуть команду по итогам следующего сезона (если Скудерия финиширует ниже третьего места в Кубке конструкторов-2022, монегаск сможет выйти из контракта, пишет La Gazzetta dello Sport). Хотя сейчас у его друга проблема — Леклер второй раз заразился коронавирусом.

Тяжелый сезон

Не избежал заражения COVID-19 и российский пилот «Хаас» Никита Мазепин. Причем ему повезло еще меньше, чем Леклеру. Из-за положительного теста он был вынужден пропустить заключительный «Гран-при» сезона-2021, а также не принял участие в шинных тестах в Абу-Даби. На прошлой неделе представитель Никиты рассказал «СЭ», что он чувствует себя хорошо, а болезнь проходит в легкой форме.

Коронавирус стал финальным аккордом тяжелейшего дебютного сезона для Мазепина. Пилоты «Хаас» могли бороться только друг с другом. У американской команды была объективно самая слабая машина (не дорабатывалась по ходу сезона-2021), проигравшая конкурентам по три секунды на круге. В итоге Мазепин и Шумахер предсказуемо не смогли набрать очков в чемпионате. Лучший финиш Никиты — 14-е место на «Гран-при Азербайджана», у Мика — 12-е место на «Гран-при Венгрии».

При этом Никиту больше критиковали, чем Мика. Особенно за быстрый износ шин. Сам пилот объяснял «СЭ» причину «дружбы» с шинами следующим образом.

— Правда в том, что нынешние шины Pirelli очень быстро изнашиваются, — говорил «СЭ» Мазепин. — Пилоты «Ф-1» не имеют возможности ехать гонку на полной скорости, экономя резину. У меня это усугубляется тем, что в машине есть дисбаланс. Задняя часть скользит больше. За свою карьеру я понял, что если баланс не подходит гонщику, то приходится использовать резину больше, чем хотелось бы. В этом сезоне мы почти не находим баланса в моей машине по тем или иным причинам с первой гонки. Отчасти из-за того, что у нас очень нестабильная аэродинамика в зависимости от порывов ветра. Поэтому со стороны и может сложиться такое мнение.

Атаки Ральфа

Впрочем, все эти проблемы не волнуют хейтеров россиянина. Один из них — Ральф Шумахер, который на днях заявил, что Мазепину лучше оставить гонки.

Ralf Schumacher has described the FIA as the «loser of the year» for some of the mid-race decisions they have made.https://t.co/zmaYZdXjP6 #F1 pic.twitter.com/rA1zonHFjS — PlanetF1 (@Planet_F1) December 15, 2021

«Речь идет о скорости более 300 километров в час. Такое опасно для жизни, можно взлететь, — написал Ральф Шумахер в своей колонке на портале Sky Sport. — Можете себе представить, что происходит, когда 750 килограммов взлетают в воздух. По-моему, Мазепин заслуживает немедленного наказания». Он отметил, что вне гонки Мазепин показывает себя с лучшей стороны, но во время заездов он мешает другим пилотам. «Не знаю, стоит ли руководству рассматривать этот инцидент. Я считаю это опасным и неприемлемым. Для меня это явное наказание».

А в сентябре после «Гран-при Нидерландов» он говорил, что Никита не заслуживает места в «Формуле-1».

— Агрессия на таких скоростях просто опасна для жизни, — сказал Ральф Шумахер F1 Insider. — Сейчас Мазепин не оставил Мику места, защищаясь от его контратаки. Это могло привести к катастрофе. Команде срочно нужно что-то делать, а Никите пора смириться: когда соперник так близко, он должен позволить ему пройти. Заслужил ли Мазепин свое место в «Формуле-1»? Нет. Риск, на который он идет, не соответствует его таланту. Деньги не дают ему право причинять другим ущерб.

Понятно, что Ральф хотел бы видеть рядом с Миком своего сына Давида. В этом году он гонялся в «Формуле-3», заняв 11-е место (55 очков). Это был его уже третий сезон в этой серии. В 2021 году он впервые набрал очки в «Формуле-3», впервые заехал на подиум и даже сумел выиграть гонку в Австрии. Но говорить о каком-то серьезном прогрессе Давида не приходится. Вряд ли он получит повышение в классе.

Сам же Никита спокойно реагирует на критику.

— Просто уверен, что с позитивом гораздо легче преодолевать неудачи, которые так или иначе есть у каждого человека, — сказал «СЭ» Мазепин. — Это неизбежно. На любую ситуацию можно посмотреть с разных ракурсов. Так что вместо того, чтобы плакать по каким-то проблемам, я предпочитаю посмеяться.

Будем надеяться, что в следующем сезоне у российского пилота будет больше поводов для радости.