Как жена Михаэля Шумахера стала его ангелом-хранителем. История любви

Супруги не расстаются уже больше 30 лет, несмотря на все удары судьбы.

В тексте клятвы, произносимой на бракосочетании, есть слова: «Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас». Эта цитата почти буквально описывает историю брака немецкого автогонщика Михаэля Шумахера и его жены Коринны.

На рубеже веков Шумахер стал не просто чемпионом «Формулы-1», а легендой автогонок и обладателем многочисленных рекордов, некоторые из которых не переписаны до сих пор. Завершив карьеру, он наслаждался жизнью, но в конце 2013 года получил тяжелейшую травму головы, катаясь на горных лыжах. «Снег в Альпах сейчас не в идеальном состоянии. Может, лучше рванем в Дубай, прыгнем с парашютом?» — предлагал Михаэль супруге перед той роковой поездкой. Но в итоге выбор был сделан в пользу гор во Франции. И вот уже восемь с половиной лет Коринна железной рукой правит семьей и надеется вылечить мужа.

Отбил девушку у приятеля

Не секрет, что элитные гонщики входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира. И часто ведут разгульный образ жизни. Не был чужд этому и Михаэль. «На вечеринки он приходил первым и уходил последним, — вспоминает Коринна. — Он очень любил повеселиться. Его фирменным розыгрышем было сталкивать людей в бассейн — в какой-то момент там могли оказаться все. Даже на нашей свадьбе гостей бросали в воду!»

Но несмотря на любовь чемпиона к тусовкам, Михаэль и Коринна сумели сохранить отношения, начавшиеся еще в юные годы. Они познакомились в 1991-м, когда Шумахер уже был на пороге дебюта в королевских гонках. Встреча произошла на одной из вечеринок, куда Коринна пришла с другим — тогда ее бойфрендом был молодой автогонщик Хайнц-Харальд Френтцен, который и познакомил свою подругу с Михаэлем. Через несколько месяцев будущий Красный Барон отбил девушку у предыдущего ухажера.

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Тогда еще никто не мог представить, как причудливо сложится их судьба. Коринна (в девичестве Бетч), которая очень любит животных, до знакомства с будущим мужем мечтала стать ветеринаром. А Михаэль, который родом из небогатой рабочей семьи, еще не был звездой автогонок — все юные годы он испытывал сложности с финансированием, порой гонялся на откровенном хламе и забирал шины, выброшенные другими в мусорные баки. Лишь за пару лет до встречи с Коринной он подписал контракт с менеджером Вилли Вебером и начал путь к мировой славе.

«Конечно, я не думала, что влюбилась в будущую знаменитость, — вспоминала Коринна. — Он просто был чудесным человеком, очень веселым, постоянно меня смешил. Я чувствовала, что у нас особенные отношения. Например, однажды я приготовила обед в честь его дня рождения, и Михаэль был единственным, кто предложил помочь убрать посуду после праздника».

Семья чемпионов

Впрочем, карьера Шумахера развивалась стремительно. Вскоре после встречи с Коринной он дебютировал в «Формуле-1» за рулем «Джордана». А когда пара сыграла свадьбу в августе 1995-го после четырех лет отношений, Михаэль уже был чемпионом мира и на полных оборотах летел ко второму титулу.

Возлюбленная почти все время была рядом с ним. До рождения их первого ребенка, дочери Джины-Марии в феврале 1997-го, она постоянно ездила с Михаэлем на «Гран-при». При этом Шумахер не любил афишировать личную жизнь. «Я была за кулисами, но рядом, — вспоминает Коринна. — В автобусе, где-то еще. У Михаэля любой день был распланирован буквально по минутам. Встать ровно во столько-то, провести 15-20 минут в душе и так далее. Помню, как однажды в Судзуке я страдала бессонницей и поняла, что сегодня точно не буду спать до утра. И чтобы не мешать мужу хорошо выспаться перед гонкой, я взяла книгу и пошла в уборную нашего гостиничного номера — половину ночи я просто сидела на унитазе и читала».

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Но и Шумахер поддерживал увлечения жены. После рождения второго ребенка, сына Мика в 1999-м, Коринна захотела возобновить давно оставленные занятия верховой ездой. «Я сказала мужу, что очень хочу завести лошадь, и Михаэль бросил свои дела и полетел со мной в Дубай, где я присмотрела арабского скакуна. Он всегда был готов ради меня на любой поступок», — говорит Коринна. И дорогая покупка не прошла зря — в 2010 году жена Шумахера стала чемпионкой Европы по конному спорту в дисциплине «верховая езда в стиле вестерн». А семья обзавелась самым настоящим ковбойским ранчо в Техасе и еще одним в Швейцарии.

Трагедия в горах

Сам Михаэль стал шестикратным чемпионом мира, в 2006-м ушел из гонок, но три года спустя вернулся, чтобы без больших успехов провести еще три сезона за рулем «Мерседеса» и уступить место в нем Льюису Хэмилтону. По окончании «Гран-при Бразилии» в ноябре 2012-го Красный Барон ушел из автогонок навсегда. До трагического инцидента оставалось чуть больше года.

Шумахер отмечает день рождения 3 января, и в конце 2013 года, за несколько дней до него, семья решила отправиться в небольшое путешествие. Выбор, как мы уже знаем, был между Дубаем и Францией, и в итоге Михаэль оказался в Мерибеле, где у Шумахеров было шале в горах. 29 декабря, катаясь вместе с 14-летним сыном Миком на лыжах за пределами трасс, знаменитый автогонщик упал и ударился головой о камень. Контакт был такой силы, что Михаэля не спас даже надетый по всем правилам шлем. Хотя, как позже заключили врачи, без него Шумахера ждала бы мгновенная смерть.

Легенду автоспорта немедленно доставили вертолетом в больницу расположенного неподалеку Гренобля, где он перенес две нейрохирургические операции и провел несколько месяцев в коме. Признаки частичного возвращения сознания начали проявляться только к апрелю 2014-го, когда Шумахера перевезли в университетскую больницу в Лозанне. А в сентябре того же года Коринна вернула мужа в семейный особняк в швейцарском Гланде, полностью оградив его от контактов с окружающим миром.

Михаэль Шумахер с женой Коринной. Фото Global Look Press

Железная леди

Как пишут многие из тех, кто давно знает Шумахеров, трансформация Коринны была впечатляющей — из жены-тени знаменитого человека она превратилась в железную леди, твердой рукой управляющую всеми семейными активами на многие миллионы долларов. «Когда стало ясно, что прежний Шуми, вероятно, никогда не вернется, ей пришлось принять свою новую роль. Она вынуждена была действовать», — вспоминал на правах анонимности один из друзей семьи в интервью немецким СМИ. При этом Коринна сразу дала понять, что сражаться за здоровье мужа будет до конца.

Когда Михаэля решили вернуть домой, то к его приезду особняк полностью переоборудовали и приспособили под новые запросы хозяина. Посещают Михаэля только самые близкие друзья, и очень редко. Среди тех, кому удавалось навещать Шумахера, — Жан Тодт, Фелипе Масса и еще пара человек.

При этом Коринне приходится решать и сложные финансовые вопросы — доходы семьи заметно уменьшились, а на лечение Михаэля уходит несколько миллионов долларов в год. Поэтому семья постепенно распродает имущество. Почти сразу после инцидента Шумахеры избавились от личного самолета и дома близ Осло в Норвегии, за ними, по разным источникам, последовали то самое шале в Мерибеле, недвижимость в Дубае, коллекция автомобилей. Летом 2021 года на продажу был выставлен и тот самый особняк на берегу Женевского озера. Семья решила перебраться в Испанию.

«Михаэль всегда защищал семью, а теперь мы защищаем его, — констатирует Коринна. — Конечно, не было ни дня, чтобы я не вспоминала нашу счастливую жизнь, но точно так же по Михаэлю скучают наши дети, его отец, близкие. Он и сейчас с нами, пусть и в другом смысле. Но это дает силы жить дальше».