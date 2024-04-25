ФИА объявила, что система начисления очков в «Формуле-1» не изменится в ближайшее время

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что приняла решение не менять систему начисления очков в «Формуле-1», сообщается на официальном сайте организации.

Ранее в Женеве состоялось заседание комиссии «Формулы-1». На нем обсуждалось возможное изменение системы начисления очков, чтобы их получали пилоты, которые займут первые 12 мест по итогам гонки. Сейчас очки получают только гонщики, которые финишировали в первой десятке.

В итоге комиссия приняла решение провести дальнейший анализ потенциальных изменений.