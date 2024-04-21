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Сегодня, 13:04

Ферстаппен о победе в «Гран-при Китая»: «Потрясающе — машина ехала как по рельсам»

Руслан Минаев
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на 5-м этапе сезона — «Гран-при Китая».

Второе место занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

«Ощущения потрясающие. Мы были невероятно быстры на протяжении всего уик-энда. Управлять машиной было одно удовольствие на шинах любого типа.

Мы хорошо пережили рестарты, а машина ехала практически как по рельсам, я мог делать с ней все, что только хотел.

После таких уик-эндов остаются потрясающие ощущения, и то, чего мы смогли добиться на этом Гран-при — это и правда фантастика», — цитирует гонщика Sky Sports.

В этом сезоне нидерландец стал победителем 4 этапов из 5.

Шестой этап «Формулы-1» пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.

 

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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