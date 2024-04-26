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Сегодня, 18:11

Источник: «Мерседес» готов платить Ферстаппену 150 миллионов евро в год

Руслан Минаев
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

«Мерседес» хочет подписать контракт с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном в 2025 году, сообщает SoyMotor.

По данным источника, нидерландцу могут предложить соглашение с зарплатой в 150 миллионов евро в год и контракт амбассадора компании.

Отмечается, что в переговорах помимо Ферстаппена примут участие его отец Йос и представитель гонщика Раймонд Вермюлен. Переговоры могут пройти после «Гран-при Майами», которое состоится 5 мая.

Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Буллом» истекает в 2028 году. Ранее пилот не исключил, что может перейти в «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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