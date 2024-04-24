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Сегодня, 17:00

«Феррари» изменила официальное название команды в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» сменила свое полное название.

24 апреля «Скудерия» объявила о новом титульном спонсоре. Команда заключила многолетний контракт с американской компанией Hewlett Packard, и в связи с этим изменила свое официальное название на Scuderia Ferrari HP. Логотипы HP появятся на болидах, а также комбинезонах пилотов и сотрудников «Феррари», начиная с «Гран-при Майами».

Отмечается, что сотрудничество с американской компанией позволит «Феррари» обеспечить высокую зарплату Льюису Хэмилтону, который присоединится к команде в сезоне-2025.

На данный момент за «Скудерию» выступают Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Команда занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко.

Формула-1
Феррари
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