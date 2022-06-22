Эстонского гонщика со скандалом выгоняют из «Ред Булл» за расизм

Бывший конкурент Даниила Квята Юри Випс на эмоциях сказал в стриме слово, оскорбившее темнокожих.

Молодежная программа «Ред Булл» объявила о приостановке сотрудничества с эстонским гонщиком «Формулы-2» Юри Випсом. 21-летний спортсмен обвиняется в публичных расистских высказываниях, и, скорее всего, за разрывом с австрийской конюшней последует дисквалификация в команде Hitech, в составе которой Юри в нынешнем сезоне успел завоевать три подиума. Для молодого пилота, который всего два года претендовал на место в «Формуле-1» и лишь месяц назад принял участие в свободной практике «Гран-при Испании» в королевской серии, это грандиозный удар по репутации и карьере.

Нарушение этических норм

«Мы осуждаем оскорбления любого рода и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистским высказываниям в нашей организации, — говорится в заявлении «Ред Булл». — В связи с этим мы немедленно отстраняем Юри Випса от всех командных обязанностей до полного расследования инцидента». Какой инцидент имеется в виду, не уточняется, однако, по сообщениям СМИ, эстонца подвели эмоции во время игрового стрима. В разгар игры Випс не сдержался, выкрикнув фразу «долбаный нигер», которую услышали все следившие за его игрой. Кроме того, в процессе скандала выяснилось, что ранее в стриме Юри допускал уничижительные высказывания в отношении гомосексуалистов.

«Я глубоко сожалею о своих действиях, и это не тот пример, который я хотел бы показывать другим людям, — опубликовал пилот извинения в социальных сетях. — Произнесенная мной фраза совершенно неприемлема и не отражает те принципы и ценности, которых я придерживаюсь. Я приношу свои извинения и обещаю сотрудничать со следствием». Однако скандал уже закрутился. Участь Випса несколько облегчает тот факт, что расистское высказывание было допущено им в частном порядке, а не во время исполнения обязанностей гонщика. Но нарушение этических норм налицо — в то время как Международная автомобильная федерация уже несколько лет яростно борется с расизмом.

Напомню, что ранее 15-летний российский пилот Артем Северюхин был лишен победы на этапе чемпионата Европы по картингу за жест, который многие восприняли как нацистский. Сам юноша уверял, что лишь приветствовал таким образом своих друзей и не разделяет радикальных взглядов.

Дебют в королевской серии

Випс был принят в молодежную программу «Ред Булл» в конце 2018 года после победы в немецкой «Формуле-4». В следующем сезоне он сражался за звание лучшего новичка «Формулы-3» со ставленником «Феррари» россиянином Робертом Шварцманом. Эстонец проиграл эту дуэль, финишировав четвертым в общем зачете, но все равно пошел на повышение, дебютировав в 2020 году в «Формуле-2». Более того, перед сезоном-2021 Юри прочили на место россиянина Даниила Квята в команде «Альфа Таури». Большим плюсом для эстонца являлась финансовая поддержка его отца — крупного бизнесмена Марта Виспа.

Впрочем, проект с «Альфа Таури» не сложился, но Юри по итогам сезона-2021 стал шестым в общем зачете «Формулы-1» и продолжал оставаться в обойме «Ред Булл». В нынешнем чемпионате его начали готовить к получению суперлицензии. Но радость от выступления в свободной практике на «Гран-при Испании» в Барселоне была недолгой. Старт эстонца в гонках «Формулы-1» на «Гран-при Великобритании» в следующие выходные под большим вопросом. Представители команды Hitech говорят, что шокированы высказываниями своего пилота и не хотят иметь с такими заявлениями ничего общего.

Боже, что за дебил!

В апреле 2020 пилот NASCAR Кайл Ларсон был уволен из команды Chip Gannasi Racing за то, что во время виртуальной гонки в запале произнес все то же слово «нигер». Ларсон думал, что находится в закрытом голосовом чате с напарником, однако оскорбительное для афроамериканцев слово услышали все участники гонки и болельщики. Онлайн гонку смотрели около 200 тысяч человек, так что от Ларсона немедленно отказались почти все спонсоры. И лишь спустя несколько месяцев, после прослушивания Кайлом антирасистских курсов, Chip Gannasi Racing объявила, что гонщик сможет вернуться на трек в 2021 году. Возвращение, кстати, получилось триумфальным. В прошлом сезоне Ларсон в составе команды Hendrick Motorsports выиграл общий зачет чемпионата NASCAR.

Также в 2020 году в расистский скандал попал один из лучших пилотов «Формулы-1» Макс Ферстаппен. Во время свободной практики на «Гран-при Португалии» голландец столкнулся на трассе с гонщиком «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом, крайне неполиткорректно обругав канадца по радио. «Этот гребаный парень слепой? Что с ним не так? Боже, что за дебил! Да, у меня есть повреждения. Реально, что за монгол?» — вскричал на эмоциях Макс, вызвав большой публичный скандал. Данный инцидент лишний раз подтвердил старую истину: умение держать рот на замке — важное профессиональное качество для пилота.

В 2020-м Федеральное бюро расследований США проводило расследование в серии NASCAR в связи с заявлением гонщика-афроамериканца Баббы Уоллеса. Пилот обнаружил в своем гараже висельную петлю и воспринял ее как намек расистов. Ранее Уоллес добился запрета «расистских» исторических флагов Конфедерации на гоночных этапах серии. ФБР открыло дело об угрозе убийством, но вскоре выяснилось, что никакого расового подтекста в случившемся не было. Следователи установили, что петля находится в гараже Уоллеса много месяцев и точно не связана с историей о флаге Конфедерации. В результате Баббу обвинили в создании фейка и попытке сделать пиар на горячей теме.