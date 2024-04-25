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Сегодня, 18:55

Главный конструктор «Ред Булл» может покинуть команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи может в ближайшее время объявить об уходе из команды, сообщает Auto Motor Sport.

По информации источника, 65-летний англичанин недоволен борьбой за власть, которая в последнее время происходит в «Ред Булл». Он может покинуть команду по окончании сезона.

Ньюи работает в «Ред Булл» с 2006 года. До этого он трудился в «Макларен» и «Уильямс». Утверждается, что сейчас интерес к его услугам проявляют «Феррари» и «Астон Мартин».

Формула-1
Ред Булл
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