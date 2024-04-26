«Ауди» объявила о многолетнем контракте с Хюлькенбергом

Компания «Ауди» сообщила о подписании многолетнего контракта с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом.

В пятницу стало известно, что 36-летний пилот покинет «Хаас» по завершении сезона-2024.

Отмечается, что в следующем году Хюлькенберг присоединится к команде «Кик-Заубер», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила. Помимо этого, он примет участие в разработке первого болида «Ауди». Немецкая команда будет выступать в «Формуле-1» начиная с 2026 года.

Хюлькенберг представляет «Хаас» с 2023 года, он заменил в составе команды соотечественника Мика Шумахера. В текущем сезоне гонщик занимает 13-е место в личном зачете пилотов, набрав 4 очка.