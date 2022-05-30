Сын Шумахера заставляет жалеть об изгнании россиянина из «Хаас»

«Гран-при Монако» показал: результаты Никиты Мазепина — не худшее, что может произойти с американской командой.

На прошедших выходных все успели оттоптаться по финалу футбольной Лиги чемпионов, который перенесли из Санкт-Петербурга. В Париже все превратилось в веселый сабантуй с перелезанием через заборы, слезоточивым газом и полным организационным хаосом. На следующий день в Москве при такой же аудитории прошел образцовый финал Кубка России.

Нечто похожее происходит и в «Формуле-1». Перед началом сезона из нее выгнали россиянина Никиту Мазепина, хотя в том числе благодаря финансовым вливаниям его отца-бизнесмена «Хаас» удалось построить конкурентоспособную машину. Теперь его бывший партнер Мик Шумахер устроил чемпионат по самому эффектному разбиванию болидов и в гордом одиночестве ставит в нем рекорд за рекордом. Хотя заверял, что без Мазепина и с новым партнером Кевином Магнуссеном ему комфортнее, а команде — полезнее.

Шумахер тратит деньги «Уралкалия»

Краткая хронология сезона сына великого чемпиона:

— Саудовская Аравия: разбил машину в квалификации, не смог выйти на старт гонки;

— Австралия: едва не врезался в Юко Цуноду на круге за сейфти-каром, вызван к судьям;

— Эмилия-Романья: стартовал 10-м, два раза вылетел по ходу гонки, финишировал 17-м;

— Майами: ехал в очках, но на 54-м круге зачем-то полез в атаку на Себастьяна Феттеля и из-за столкновения откатился на 15-е место;

— Монако: стал единственным вылетевшим с трассы, не удержав машину на выезде из тоннеля, и разбил болид напополам.

Его отец Михаэль тоже, конечно, ездил отвязно, за что хватал дисквалификации и штрафы, но хотя бы выигрывал титулы. Причем с завидной регулярностью. Над третьим Шумахером в «Формуле-1» (был еще и брат Михаэля Ральф) сейчас явно сгустились тучи. Руководство «Хаас» уже намекнуло, что за двадцаткой боевых пилотов всегда есть очередь из новых талантов.

Стоит добавить, что для такой экономной команды, как «Хаас», любой вылет и поломка шасси — серьезный удар по бюджету. Авария в Джидде стоила под миллион долларов, как рассказывал директор команды Гюнтер Штайнер, а весь бюджет составляет 80 миллионов. Монако наверняка обойдется еще дороже — Шумахер умудрился сделать так на небольшой скорости, около 170 км/ч, что машины просто не стало.

Если сохранить Мазепина было невозможно, расстаться стоило по-другому

И вот здесь и стоит задать главный вопрос: а стоило ли рубить сук, на котором сидишь? Это о спонсорских деньгах «Уралкалия». По неофициальным данным, речь о 13 миллионах долларов — одна шестая бюджета, на минуточку. Вопрос, конечно, риторический — после того как Дмитрий Мазепин попал в санкционные списки, вариантов сотрудничества с «Уралкалием» не оставалось. А вместе с этим — и мотивов сотрудничать с его сыном Никитой. Россиянин Шумахеру прошлый сезон проиграл. А затем Еврокомиссия включила в санкционные списки и самого Никиту, то есть он элементарно не мог появляться на трассах Евросоюза.

Но россиянина никто даже не стал извещать об увольнении. Сейчас много говорится о культуре отмены русских за рубежом, наверняка многие из слухов преувеличены. Но в ситуации с Мазепиным сложно не усмотреть и такой контекст.

— Я хотел и планировал выступать в статусе нейтрального спортсмена, — говорил Никита на пресс-конференции после увольнения. — Решение FIA это позволяло, и я без каких-либо проблем был готов принять такие условия. Однако ночью накануне расторжения контракта от FIA пришло еще одно письмо. Пока мы его изучали, на следующее утро я получил извещение о расторжении контракта.

У меня даже не было времени, чтобы сказать «да» на все пункты второго письма — меня просто уволили. Я не получил никакого намека о том, что это произойдет, никакой поддержки. Никто из команды не сказал мне: «Знаешь, мы приняли решение и объявим о нем публично через 15 минут, будь готов», — резюмировал Мазепин и заявил о создании фонда поддержки спортсменам, пострадавшим в профессиональной деятельности от политики.

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Шумахер проследует за Мазепиным?

«Хаас» еще и отказался отдавать обратно деньги, уплаченные «Уралкалием», — и потребовал неустойку 8,7 миллиона долларов за досрочное расторжение контракта. Наверняка возможны международные суды и долгие тяжбы.

Так что есть тут что-то кармическое — забрав деньги «Уралкалия» и отказавшись их отдавать, «Хаас» теперь вынужден их тратить на ремонт машины экс-партнера Мазепина. При том что Никита точно бы не выступал хуже Шумахера в этом сезоне — у Мика ноль в графе «Очки». Один из телеэкспертов Кристиан Даннер говорил перед сезоном: «Смысл быть в 25 раз быстрее Мазепина? Вот Магнуссен — другое дело». А смысл платить больше, когда есть русский рента-драйвер — перефразируя известную рекламу?

Вот и в «Хаас», по разговорам инсайдеров, задумались о замене Мика на резервного пилота «Альпин» австралийца Оскара Пиастри. Понятно, что Мика отправила в «Хаас» Скудерия «Феррари» как часть сделки с моторами и так просто от сына легенды не избавиться. Но безнаказанно проваливать гонку за гонкой в «Ф-1» не позволено никому. Ну а мораль басни такова — не спеши радоваться неудачам врага твоего.