Ферстаппен выиграл «Гран-при Китая», в тройке — Норрис и Перес
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа сезона — «Гран-при Китая». Этап проходил на Международном автодроме в Шанхае.
Второе место занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Гонку не смогли продолжить Даниэль Риккардо («РБ»), Юки Цунода («РБ») и Валттери Боттас («Заубер»).
20 апреля Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при Китая». В этом сезоне нидерландец стал победителем 4 из 5 этапов.
Шестой этап «Формулы-1» пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.
Чемпионат мира
5-й этап
«Гран-при Китая»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 13,773
3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 19,160
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 23,623
5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 33,983
6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 38,724
7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 43,414
8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 53,896
9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 55,139
10. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 57.644
11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.00,165
12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.02,842
13. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1.07,910
14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.10,163
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.12,473
16. Логан Сарджент (США, Williams) — 1.19,607
17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.20,298
Не финишировали: Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB), Юки Цунода (Япония, RB), Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo)