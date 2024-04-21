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Сегодня, 11:47

Ферстаппен выиграл «Гран-при Китая», в тройке — Норрис и Перес

Руслан Минаев
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Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа сезона — «Гран-при Китая». Этап проходил на Международном автодроме в Шанхае.

Второе место занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Третьим финишировал второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Гонку не смогли продолжить Даниэль Риккардо («РБ»), Юки Цунода («РБ») и Валттери Боттас («Заубер»).

20 апреля Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при Китая». В этом сезоне нидерландец стал победителем 4 из 5 этапов.

Шестой этап «Формулы-1» пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.

Чемпионат мира

5-й этап

«Гран-при Китая»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 13,773

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 19,160

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 23,623

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 33,983

6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 38,724

7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 43,414

8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 53,896

9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 55,139

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 57.644

11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.00,165

12. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.02,842

13. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1.07,910

14. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.10,163

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.12,473

16. Логан Сарджент (США, Williams) — 1.19,607

17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.20,298

Не финишировали: Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB), Юки Цунода (Япония, RB), Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo)

Источник: Формула-1
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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