«Он не умер, но не может общаться». Новые подробности о состоянии Михаэля Шумахера

Вице-президент компании «Феррари» против того, чтобы говорить о семикратном чемпионе мира в прошедшем времени, несмотря на неважное состояние его здоровья.

В недавно вышедшем документальном фильме о величайшем гонщике в истории «Формулы-1» Михаэле Шумахере его сын Мик, который сейчас является пилотом команды «Хаас», сказал, что много бы дал сейчас за возможность поговорить со своим отцом об автоспорте. Знаменитый Красный Барон уже почти восемь лет прикован к кровати и не появляется на публике, а о его состоянии здоровья не известно практически ничего. Такова позиция жены Михаэля Коринны, которая даже в документальном фильме не пролила свет на диагноз ее мужа и перспективы его лечения. В итоге публике приходится довольствоваться крупицами информации. И одну из них на днях обронил Пьеро Феррари, вице-президент итальянской автомобильной компании и сын ее основателя Энцо Феррари.

Любому может не повезти в этой жизни

— Я скучаю по Михаэлю, — приводит слова 76-летнего бизнесмена Gazzetta dello Sport. — В прошлом мы встречались с ним в моем доме и выпивали вместе бутылку красного вина. Он наслаждался такими моментами. Михаэль был хорошим человеком, ясным и понятным. Но мне не нравится говорить о нем в прошедшем времени — так, словно он уже умер. Конечно, он еще с нами, хотя и не может общаться.

Из этого выступления Феррари на одной из церемоний в Риме следует, что в результате долгого лечения Михаэлю так и не удалось восстановить свою речь. А рассказы близкого друга семьи и президента Международной автомобильной федерации Жана Тодта о том, как он смотрел по телевизору гонку вместе с Шумахером, состояние которого медленно, но верно улучшается, не должны восприниматься как повод для большого оптимизма. Коринна в ответ на все подобные вопросы выдала в фильме философскую фразу: «Раньше Михаэль защищал нас, а теперь мы защищаем Михаэля». По словам жены гонщика, он живет со своей семьей в одном доме и окружен заботой близких.

— Михаэль каждый день показывает мне, какой он сильный, — сказала Коринна в документальном фильме от компании Netflix. — Мы делаем все, чтобы сделать Михаэлю лучше и чтобы убедиться, что он чувствует себя комфортно. Что бы ни произошло, я буду делать все, что смогу. Мы все будем. Михаэль стал другим, но он с нами, это придает нам сил. Я никогда не винила Бога за то, что произошло. Это невезение, любому может не повезти в этой жизни.

Три миллиона в год за лечение

До прошлого года Михаэль Шумахер был самым успешным гонщиком в истории «Формулы-1» с 91 победой на «Гран-при». Но в 2020-м этот показатель улучшил Льюис Хэмилтон. Свои первые два чемпионских титула Михаэль завоевал с «Беннетоном» в 1994 и 1995 годах, прежде чем выиграл еще пять чемпионатов подряд с «Феррари» в 2000-2004 годах. В декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции Шумахер ударился головой о камень и получил тяжелейшую травму черепа, которая поставила его на грань жизни и смерти. С тех пор Михаэль полностью зависит от медиков и своих близких.

Шумахера погружали в искусственную кому с декабря 2013-го по июнь 2014 года, но после этого его мозг все время находится в активном состоянии. По неофициальным данным, бывший гонщик осознает происходящее с ним, узнает близких и друзей. Однако не может обслуживать себя сам и неспособен общаться с окружающими. За Михаэлем постоянно следит бригада физиотерапевтов, которые проводят гонщику различные процедуры и обслуживают его беспомощное тело. Это обходится семье примерно в три миллиона евро в год.

В сентябре 2019 года Шумахеру пересаживали стволовые клетки в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Однако достоверно не известно, на что было направлено лечение — на мозг или на сердце — и дала ли операция хоть какой-то положительный эффект. Долгое время Шумахер находился в своем поместье в городе Глан на берегу Женевского озера в Швейцарии. Но в последнее время было принято решение перевести Михаэля в семейный дом на испанскую Майорку. Вилла в Глане выставлена на продажу, а ранее Коринна продала недвижимость в Осло и Дубае, а также личный самолет и автомобиль гонщика.

При этом жену легендарного спортсмена многократно критиковали за излишнюю скрытность и нежелание посвящать публику в нюансы лечения Михаэля, хотя его опыт мог бы помочь и другим людям с похожими травмами. Так, бывший менеджер Шумахера Вилли Вебер в недавней автобиографии написал, что семья в категорической форме препятствует его попыткам увидеться с бывшим другом. «Коринна удалила меня из своей жизни. Хотя я хотел бы знать, как у него дела, пожать ему руку или погладить его по лицу. Но, к сожалению, Коринна противится этому — видимо, боится, что я пойму, что происходит на самом деле, и расскажу людям правду», — отметил Вебер.