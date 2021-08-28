Самые жесткие аварии Шумахера. Как судьба берегла Михаэля перед тем, как предъявить ему счет

За 19 сезонов в «Формуле-1» великий немецкий пилот многократно подвергался смертельной опасности, но стал жертвой курортного отдыха.

На этой неделе мир «Формулы-1» отметил 30-летие дебюта в королевской серии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Великий немец впервые вышел на старт на «Гран-при Бельгии» 25 августа 1991 года за рулем «Джордана». После этого он выступал на самых мощных в мире гоночных машинах вплоть до 2012 года, многократно подвергая свою жизнь смертельной опасности. Но судьба словно хранила Шуми. За 19 сезонов в «Ф1» у него было только одно серьезное повреждение — двойной перелом в 1999-м в Сильверстоуне. Но расплата за гоночную удачу оказалась необычайно высокой.

В 2013-м во время рождественского отпуска на горном курорте Михаэль во время спуска на горных лыжах ударился головой о камень и получил серьезнейшие повреждения головного мозга. С тех пор семья не показывает Шумахера посторонним людям, и о состоянии его здоровья ходят самые разные слухи. Впрочем, всем очевидно — немец сильно не в порядке. И то, что один из самых рисковых гонщиков в истории автоспорта в итоге стал жертвой покатушек на склоне для курортников, — очень злая ирония судьбы. «СЭ» вспомнил, каким опасностям Михаэль подвергался во время выступления в королевской серии, собрав десятку его самых впечатляющих аварий.

1) Скандальная блокировка в Австралии

В 1994-м юный Михаэль боролся за титул с Деймоном Хиллом и лидировал в «Гран-при Австралии». Но на 36-м круге Шумахер ошибся, и его «Беннетон» зацепил отбойник. Задняя подвеска оказалась погнута, и было очевидно, что Хилла с такой машиной немцу не сдержать. И тогда Михаэль начал жестко блокировать британца, пока «Уильямс» не зацепил «Беннетон» левым передним колесом и не отправил Шумахера в стену. Машина Михаэля была разбита, но сам он не пострадал. К тому же машина Хилла тоже отказалась повреждена в результате этого инцидента. Так что Деймон сошел с гонки, а Михаэль оформил первый титул в карьере, несмотря на то что завершил сезон в отбойнике.

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2) Удар об отбойник в Имоле

В 1995 году, на первом «Гран-при Сан-Марино» после гибели на трассе в Имоле Айртона Сенны, Михаэль напугал всех в квалификации. Шумахер ошибся на торможении перед поворотом Rivazza, его «Беннетон» вылетел в гравий и впечатался правым боком в отбойник. К счастью для пилота, авария обошлась без последствий — немец вышел на гонку и совершил прорыв с 14-го на второе место.

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3) Свидание со стеной в Монако

Михаэль уже за рулем «Феррари» в 1996 году принес скудерии первый поул в Монако за 17 лет. При этом, начав приветствовать болельщиков еще до завершения квалификации, чуть не угробил находившегося на быстром круге Герхарда Бергера. Расплата настигла Шумахера уже в начале гонки, когда его машина поскользнулась на поребрике и отправилась в стену.

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4) Пробитое заграждение в Спа

На «Гран-при Бельгии» в том же 1996 году Михаэль потерял машину в первой практике в пятницу. Шумахера развернуло на трассе на 180 градусов, протащило через зону безопасности и бросило на ограждение из покрышек. Задняя часть «Феррари» насквозь прошила резиновую стену и воткнулась в сетку. Спустя несколько часов немец продолжил тренировки и через два дня выиграл гонку в Спа.

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5) Бельгийский сюрприз от Култхарда

Снова трасса в Спа, но уже 1998 год. Легендарный «Гран-при», который ознаменовался самой массовой аварией в истории — в ней пострадали 13 машин. Многим гонщикам, в том числе одному из зачинщиков завала Дэвиду Култхарду, пришлось выходить на рестарт на запасном болиде (тогда это было разрешено). Но в тот день главный подвиг пилота «Макларена» был еще впереди. На 26-м круге лидер гонки Шумахер пытался обойти Дэвида на круг. Шотландец бороться не стал и снял ногу с педали газа, но при этом не покинул траекторию. Не ожидавший такого подвоха и плохо видевший соперника за пеленой брызг Михаэль протаранил машину Култхарда левым передним колесом.

Колесо отправилось на обочину, а Шумахер остался на трех колесах — восстановлению передняя подвеска не подлежала. Закончилась гонка и для Дэвида. Когда обе машины доковыляли до боксов, Михаэль бросился разбираться со своим обидчиком. «Ты хотел меня убить, мать твою», — кричал разъяренный немец. До рукопашной дело не дошло только благодаря механикам. Комментируя разборки в боксах, Култхард заявил, что Шумахер «вел себя как животное». Правда, вскоре звездные пилоты все-таки помирились. И Михаэль признал, что шотландец спровоцировал аварию непреднамеренно.

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6) Аварийный дрифт в Монреале

Во время «Гран-при Канады» 1999 года в стену на 13-м повороте впечатались сразу четыре гонщика, в том числе три чемпиона «Формулы-1». Одним из них был лидировавший на 30-м круге Михаэль Шумахер. Его машину занесло боком, словно в дрифте, но поймать «Феррари» немец не сумел и смачно приложился правым боком о стену, завершив эту гонку.

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7) Перелом в Сильверстоуне

Одна из самых неприятных аварий в «Формуле-1» произошла с Михаэлем на «Гран-При Великобритании» 1999 года. В повороте Stowe Шумахер ошибся во время атаки собственного напарника Эдди Ирвайна и вылетел в гравий. Зона безопасности не помогла погасить скорость «Феррари», и болид немца буквально воткнулся в отбойник. Несмотря на то что удар в первую очередь пришелся в стену из шин, у звездного пилота оказались сломаны обе ноги — он лечился три месяца и пропустил шесть этапов.

8) Акробатическое шоу в Австралии

Михаэль снова попал в живописный инцидент на тренировке перед «Гран-При Австралии» 2001 года. Его машину занесло на трассе и выбросило в зону безопасности, где она сделала насколько кувырков в горизонтальной плоскости. Шумахер не пострадал и заявил, что не придал этому акробатическому шоу большого значения.

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9) Удар в спину в Хоккенхайме

Из-за проблем с коробкой передач Михаэль не смог быстро стартовать на старте «Гран-при Германии» 2001 года. Мимо понесся почти весь пелетон, но бразилец Лучано Бурти на «Просте» не заметил замедлившийся болид «Феррари» и на большой скорости врезался в машину Шумахера сзади. Бурти лишился всех колес и совершал впечатляющий полет над трассой, приземлившись на брюхо. На Михаэле снова не было ни царапины. Он стартовал на запасной машине, но в итоге все-таки сошел из-за технических проблем.

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10) Наезд в Ас-Марине

Последний отрезок карьеры Шумахер проводил за «Мерседес» и в 2010 году, всего за три года до инцидента на горном курорте, на чуть не погиб на «Гран-при Абу Даби». Немца развернуло на первом круге, и в этот момент на его машину буквально взгромоздился встречный болид Витантонио Льюцци. Еще немного, и колеса «Форс Индии» проехали бы по голове Шумахера. Этот инцидент стал одной из причин появления в «Формуле» защитной конструкции Halo.