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Сегодня, 14:19

Марко: «В «Ред Булл» Норрис точно одержит первую победу быстрее»

Алина Савинова
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что в будущем команда может пригласить пилота «Макларен» Ландо Норриса.

24-летний британец выступает за «Макларен» с 2018 года. В январе команда подписала с ним новый многолетний контракт (предыдущий был рассчитан до конца сезона-2025).

«Он молод и, безусловно, находится в сфере нашего внимания. Его отец всегда шутит, что Ландо не отпразднует свою первую победу в Гран-при, пока Макс [Ферстаппен] не закончит карьеру. Я сказал ему, что он должен перейти к нам, тогда это точно произойдет быстрее. Но у Норриса контракт с «Макларен» как минимум до 2026 года, поэтому он не является нашей целью в краткосрочной перспективе», — приводит Racingnews365 слова Марко.

По итогам сезона-2023 Норрис занял шестое место среди пилотов в личном зачете «Формулы-1». В этом году, после пяти этапов, он идет на пятой позиции с 58 очками. Всего на счету британского гонщика 15 подиумов за карьеру и один поул, который он завоевал на «Гран-при Сочи» в 2021 году.

Источник: https://racingnews365.com/marko-confirms-continued-red-bull-interest-in-norris
Формула-1
Ред Булл
Ландо Норрис
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