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Сегодня, 20:21

ФИА отклонила протест «Астон Мартин» по итогам квалификации «Гран-при Китая»

Алина Савинова
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В ФИА отклонили протест «Астон Мартин» на результаты квалификации «Гран-при Китая».

Ранее британская команда подала протест, основанный на том, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс не имел права продолжить участие в сессии, после того как остановился на трассе в результате аварии. Машина испанского гонщика простояла без движения 1 минуту 17 секунд. В своем обращении «Астон Мартин» ссылался на пункт 39.6 спортивного регламента «Формулы-1».

Стюарды не стали аннулировать результаты Сайнса, отметив, что пилот смог без посторонней помощи продолжить движение. При этом в ФИА напомнили, что в прошлом уже происходили подобные случаи. И несмотря на то, что остановки длились на протяжении разного количества времени, к гонщикам не было применено никаких санкций.

Победителем квалификации на «Гран-при Китая» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес, третье — пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Сайнс показал седьмой результат.

Гонка «Гран-при Китая» пройдет в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Формула-1
Карлос Сайнс
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