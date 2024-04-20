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Сегодня, 14:26

«Астон Мартин» подал протест на результаты квалификации «Гран-при Китая»

Алина Савинова
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«Астон Мартин» подал протест на результаты квалификации пятого этапа «Формулы-1», который проходит в Китае.

Протест команды основан на статье 39.6 спортивного регламента чемпионата мира по кольцевым автогонкам. Согласно этому пункту правила, машина, остановившаяся на трассе во время квалификации, не имеет права продолжать участие в сессии.

В официальном документе стюардов этапа прямо не упоминается пилот «Феррари» Карлос Сайнс, однако именно инцидент с его участием попадает под данные условия. Во втором сегменте квалификации испанец попал в аварию, и сессия была прервана красным флагом.

В случае применения к Сайнсу штрафных санкций пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, который занял 11-е место в квалификации, может подняться на одну позицию на стартовой решетке.

Победителем квалификации на «Гран-при Китая» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес, третье — пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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