Хэмилтон и «Мерседес» могут договориться о расторжении контракта? Льюису ищут замену

Среди реальных кандидатов на место семикратного чемпиона мира Риккьярдо, Гасли и чемпион «Формулы-2».

Напряжение вокруг Льюиса Хэмилтона нарастает. Семикратный чемпион мира выступает хуже своего молодого напарника Джорджа Рассела, а руководитель Тото Вольфф, по слухам, думает о замене 37-летнего британца. Контракт Хэмилтона действует и в следующем сезоне, но, возможно, потеря мотивации выиграть рекордный восьмой титул и обойти Михаэля Шумахера, заставит Льюиса вступить в переговоры. Такую точку зрения высказали ряд экспертов, включая бывшего босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна: «Льюис вполне может продать свое место Тото, предложив уйти за половину от суммы контракта, — сказал Экклстоун. — А Вольфф тогда сможет провернуть одну из своих гениальных сделок, найти другого пилота и предложить ему заметно меньше денег, тем самым сэкономив 20 миллионов долларов».

Тяжелый год

Хэмилтон получает 40 миллионов долларов в год. Рассел — 5 миллионов. При этом результаты Джорджа в этом сезоне заметно лучше, чем у Льюиса. В личном зачете он опережает своего звездного напарника на 34 балла: «Мне кажется, Тото немного устал от Хэмилтона. Льюис перестал вкладываться в работу и собственное развитие так, как раньше, — продолжил Экклстоун. — Он уже не так болезненно переживает свои поражения. Рассел же никогда не казался мне по-настоящему высококлассным гонщиком, но сейчас он выступает действительно здорово. В этом отношении я удивлен. Хотя, может, это Льюис сейчас настолько плох? А может, и то и другое».

Рассел получил возможность выступать за «Серебряные стрелы» в начале этого сезона после замены многолетнего напарника Хэмилтона Валттери Боттаса. И 24-летний гонщик произвел впечатление в первой половине сезона, завоевав три подиума, несмотря на сложности автомобиля «Мерседес» с дельфинированием.

«Я думаю, что Джордж — будущий чемпион мира, — признался вице-чемпион мира-2021 Дэвид Култхард. — Я думаю, что он фантастический гонщик, он полностью заслужил это место в команде. Но мы не можем по-настоящему сравнить его с Льюисом, пока их машина не позволяет побеждать. Прямо сейчас это лучший болид, который Джордж когда-либо пилотировал, но не лучшая машина Льюиса. У гонщиков разный настрой, они на разных этапах карьеры. Люди говорят: «О, Джордж обыгрывает Льюиса». Подождем и посмотрим, что случится, когда они начнут квалифицироваться первым и вторым, кто окажется выше. На мой взгляд, непонятно, что произойдет, когда «Мерседес» вновь построит чемпионскую машину».

Этот сезон может стать для Хэмилтона первым за 16 лет, когда он не сможет выиграть ни одной гонки. По словам бывшего гонщика «Формулы-1» Кристиана Даннера, в проблемах Хэмилтона виноват Вольфф: «Именно Тото отвечает за боеспособность машины, а не гонщик, который всем все уже доказал. «Мерседес» сейчас определенно не может приблизиться к «Феррари» и «Ред Булл».

Схожую мысль в интервью «СЭ» высказал и Никита Мазепин. «Меня не удивляют [результаты Хэмилтона]. Это еще раз доказывает, что «Формула-1» — очень специфический вид спорта, — подчеркнул экс-пилот «Хаас». — Я провел весь прошлый сезон на 19-20-й позициях и знаю, что это не мой результат. Но если тебе не совсем подходит машина либо она плохо доработана или не доработана вообще, то очень многое упирается в конкурентоспособность автомобиля. Хэмилтон не разучился за зиму ездить. Если он выигрывал гонки, а сейчас ему тяжело, это значит, что «Ф-1» все-таки чемпионат конструкторов, а не гонщиков».

С другой стороны, Хэмилтон и Рассел финишировали во всех девяти стартовых гонках сезона. Такой надежностью не могут похвастать гонщики ни «Ред Булл», ни «Феррари». При этом по скорости это действительно автомобили разного уровня. За девять этапов пилоты «Марседес» лишь раз попали в топ-3 квалификации (Хэмилтон на «Гран-при Канады»). А на спринте в Имоле «Серебряные стрелы» и вовсе оказались медленнее «Альфа Ромео», «Альпин» и «Хаас».

Кто может заменить Льюиса?

Если «Мерседес» стремится получить еще одного британского пилота, то Ландо Норрис, безусловно, единственный вариант для «Серебряных стрел». Однако это выглядит крайне маловероятным, поскольку талантливый британец только недавно подписал четырехлетний контракт, а Зак Браун заявил, что в соглашении нет пункта о выходе.

Есть еще Ник де Врис. 27-летний голландец — резервный пилот команды, и, как говорят, Вольфф является большим поклонником его таланта. Он выиграл чемпионат «Формулы-E» 2021 года и побеждал в сезоне-2019 «Формулы-2», доказав, что может побеждать на самом высоком уровне.

Даниэл Риккьярдо. Фото Global Look Press

Вариант для Вольффа — Даниэл Риккьярдо. Австралиец успешен в «Формуле-1» на протяжении уже десяти лет, но лишь однажды получил шанс закрепиться в топ-команде. Это было повышение из «Торо Россо» в «Ред Булл» в 2014 году. За команду Кристиана Хорнера Дэн дважды занимал третье место в личном зачете, а его победа в прошлом году в Монце показывает, что у него по-прежнему есть чемпионский потенциал. Но чтобы реализовать его, вряд ли стоит задерживаться в «Макларен».

Эстебан Окон проводит отличный сезон в «Альпин», набрав очки в семи гонках из девяти, в том числе дважды финишировав шестым. Еще когда француз выступал за «Форс Индия» (2017-2018), слухи связывали его с переходом в одну из топ-команд, но в итоге так ничего и не произошло. К тому же Окон хорошо знаком с внутренней кухней команды, ведь он был резервным пилотом «Мерседес». Плюс он наверняка согласится на роль второго номера, отдав пальму первенства Расселу («Альпин» же может заменить его Оскаром Пиастри).

То же самое можно сказать и про Алекса Албона. Бывший напарник Даниила Квята проводит достойный сезон после годового простоя. Пока он легко выигрывает дуэль у своего партнера по «Уильямс» Николаса Латифи. Вполне возможно, что «Мерседес» захочет взять еще одного молодого пилота из британской команды.

Пьер Гасли, как и Албон, не смог адаптироваться к специфичной управляемости болида «Ред Булл», бледно выглядев на фоне Макса Ферстаппена. Но вернувшись в «Альфа Таури» Гасли вновь поехал быстро и вскоре одержал первую победу в своей карьере («Гран-при Италии» — 2020). Возвращение француза в «Ред Булл» маловероятно, учитывая, что команда продлила контракт с Серхио Пересом. Но Пьер вполне способен заменить Хэмилтона, если тот действительно решит досрочно завершит карьеру.