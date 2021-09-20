В «Ред Булл» не исключили возвращения Гасли в команду в 2023 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не исключил, что в команду может вернуться гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.

«Я бы ничего не исключал. Пьер показывает отличный пилотаж, он все еще молод и здорово справляется со своей работой. У нас есть несколько вариантов на 2023 год, такое положение нас устраивает. Гасли прекрасно работает в «Альфа Таури» в последние пару сезонов, он становится все амбициознее и амбициознее. Для него хорошо оставаться в «Альфа Таури», он все еще остается гонщиком «Ред Булл» в аренде», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Хорнера.

Гасли выступал за «Ред Булл» в сезоне-2018 и в первой половине сезона-2019. После этого француз был переведен в «Альфа Таури», где выступает с середины 2019 года.

19 сентября Гасли рассказал, что был расстроен решением «Ред Булл» продлить контракт с Серхио Пересом на сезон-2022, поскольку надеялся вернуться в команду.