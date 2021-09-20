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Алонсо назвал Ферстаппена лучшим пилотом «Формулы-1» в сезоне-2021

16:56
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о Максе Ферстаппене из «Ред Булла».

«Сейчас это единственный гонщик, с которым я бы не был рад сражаться. Очень уважаю Макса. Учитывая обстановку в «Ред Булл» и его опыт в этой команде, не думаю, что многие смогут перейти в эту команду и победить его.

Он в прекрасной форме. Я считаю его лучшим пилотом прямо сейчас. В первые годы Макс заметно прибавил: он уже обладал высоким уровнем, но попадал в инциденты и, может, в какие-то моменты перебарщивал с агрессией. Думаю, сейчас Макс демонстрирует очень зрелый пилотаж. Так что я полагаю, что он является фаворитом этого сезона", — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Ферстаппен идет на первом месте в личном зачете пилотов. В его активе 226,5 очков. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстает от него на 5 очков.

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/alonso-exclusive-i-wouldnt-want-to-compete-against-verstappen-at-red-bull

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Екатерина Савостина все материалы автора

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