Алонсо назвал Ферстаппена лучшим пилотом «Формулы-1» в сезоне-2021

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о Максе Ферстаппене из «Ред Булла».

«Сейчас это единственный гонщик, с которым я бы не был рад сражаться. Очень уважаю Макса. Учитывая обстановку в «Ред Булл» и его опыт в этой команде, не думаю, что многие смогут перейти в эту команду и победить его.

Он в прекрасной форме. Я считаю его лучшим пилотом прямо сейчас. В первые годы Макс заметно прибавил: он уже обладал высоким уровнем, но попадал в инциденты и, может, в какие-то моменты перебарщивал с агрессией. Думаю, сейчас Макс демонстрирует очень зрелый пилотаж. Так что я полагаю, что он является фаворитом этого сезона", — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Ферстаппен идет на первом месте в личном зачете пилотов. В его активе 226,5 очков. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстает от него на 5 очков.