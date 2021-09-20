Руководитель «Уимльямса» объяснил свой ужин с Райкконеном

По ходу этапа «Формулы-1» в голландском Зандфорте анализ гонщика Кими Райкконена на COVID-19 оказался положительным. Из-за этого гонщик вынужден был пропустить остаток уик-энда, а также следующий «Гран-при» в Монце.

Когда об анализе Кими стало известно, команда Уильямс" объявила, что ее руководитель Йост Капито отправился на добровольную изоляцию. Как оказалось, он ужинал с Райкконеном — всего за несколько часов до объявления о заболевании гонщика.

Репортеры заинтересовались, почему глава одной из команд решил разделить стол с пилотом другой.

«Дело в том, что это я привел Кими в Формулу 1 в 2001 году, — объяснил Капито в интервью Sky Sports. — И с того самого времени у нас сохраняются хорошие отношения.

Вот уже несколько лет мы планировали найти время и поужинать. И наконец-то получилось. При этом мы поддерживали социальную дистанцию, даже сидя за столом».

Кими Райкконен вернется в паддок «Ф-1» на предстоящем российском этапе в Сочи.