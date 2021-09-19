Гасли заявил, что расстроен из-за решения «Ред Булл» продлить контракт с Пересом

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что остался расстроен из-за решения «Ред Булл» продлить контракт с Серхио Пересом, а не взять его в команду.

«У меня был лучший сезон с того момента, как команда «Альфа Таури», тогда еще называвшаяся «Торо Россо», появилась в «Формуле-1» 15 лет назад. Но награды за это я не получил. С одной стороны, это расстраивает, с другой — все просто так, как есть. Есть вещи, которые я не могу контролировать. «Ред Булл» предпочел сделать выбор в пользу Переса. Когда я вижу его выступления, особенно в Нидерландах, где он вылетел в первом сегменте квалификации, но все равно стал гонщиком дня... Я не понимаю это. Что есть, то есть, я не контролирую эти вещи и могу сосредоточиться только на том, на что могу повлиять сам. Уверен, что оно будет того стоить, потому что когда-нибудь я получу приглашение от топ-команды», — приводит PlanetF1 слова Гасли.

Гасли выступал за «Ред Булл» в сезоне-2018 и в первой половине сезона-2019. После этого француз был переведен в «Альфа Таури», где выступает с середины 2019 года.